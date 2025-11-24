Piotr Mróz rozebrał się na mrozie i wskoczył do lodowatej wody. Tak celebrował nadejście zimy!

W niedzielne popołudnie Piotr Mróz udostępnił na Instagramie nagrania, na których widać, jak cieszy się pierwszym śniegiem tej... jesieni. Aktor postanowił uczcić opady i przyznał, że uwielbia takie warunki do biegania.

Nie wiem, jak u was, ale u mnie zawitała zima i powiem wam, że podoba mi się to. Lubię takie ekstremalne warunki! (…) Ale fajnie!

- mówił Piotr Mróz z entuzjazmem, przemierzając zasypane ścieżki.

Trening to dopiero początek. Mróz rozebrał się na mrozie i zaczął morsować

Po intensywnej przebieżce przyszedł czas na kolejny punkt programu. Mróz ruszył nad jezioro, by zafundować sobie kąpiel w lodowatej wodzie. Jak sam podkreślił, nie mógł wyobrazić sobie lepszego sposobu na powitanie zimy:

Przyszła zima i mam zamiar przywitać ją w swoim stylu, czyli tak, jak przystało na Mroza

- oznajmił przed wejściem do jeziora.

Nagranie opatrzył utworem "Prowadź mnie, orle" - piosenką inspirowaną słowiańskimi brzmieniami, stworzoną przy wsparciu AI. Po chwili Piotr Mróz w pełni zanurzył się w wodzie, nazywając cały proces "resetem" dla organizmu.

Mróz namawia do morsowania. Przekonuje, że to najlepszy sposób na odporność

Aktor otwarcie zachęca do zimnych kąpieli i robi to nie od dziś. Już w ubiegłym roku pisał, że regularne morsowanie wpływa pozytywnie na samopoczucie i układ odpornościowy:

Zimna kąpiel zażywana regularnie (przynajmniej dwa razy w tygodniu) to, jak dla mnie, najlepszy sposób na wzmocnienie odporności

- oznajmił w mediach społecznościowych.

Warto też podkreślić, że Piotr jest zaprawiony w bojach, bo morsuje nawet latem.

Na składowisku elektrośmieci kupiłem sobie starą zamrażarkę skrzyniową, taką otwieraną, na mięso. Uszczelniłem ją sobie, wypełniłem wodą, podłączam, ona się chłodzi całą noc, temperatura wody spada do zera stopni, czasem, jak ją wypełnię lodem, to ma pół na minusie. Praktycznie codziennie wchodzę i siedzę po pięć minut. Niesamowite morsowanie w wakacje. Nazwisko zobowiązuje

- opowiedział w rozmowie z Jastrząb Post.

Fani gwiazdora "Gliniarzy" byli zachwyceni i chwalili celebrytę za odwagę

No zaimponował mi Pan, muszę przyznać. Nie pierwszy raz, zresztą;

Na sam widok aż się zimno zrobiło. Szacuneczek;

Nazwisko adekwatne do wyczynów

- pisali internauci.

