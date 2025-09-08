Zaręczyny w "Pytaniu na Śniadanie"! Dowbor we łzach. Co za sceny!

2025-09-08 11:43

W poniedziałkowym wydaniu "Pytania na Śniadanie" doszło do niezwykłego wydarzenia. Monika i Zbyszek, para zaproszona do studia, podzieliła się z publicznością wyjątkowym momentem. W trakcie rozmowy na kanapach TVP2 mężczyzna zdecydował się na odważny krok i... poprosił swoją ukochaną o rękę.

Gośćmi Katarzyny Dowbor i Filipa "Rudego" Antonowicza w "Pytaniu na Śniadanie" byli Monika – niskorosła kobieta o wielkiej sile ducha – oraz Zbyszek, siłacz o gołębim sercu. Rozmowa przebiegała w pogodnej atmosferze, aż nagle wydarzyło się coś, co zaskoczyło wszystkich obecnych w studiu.

Słuchaj Monia, jest taki moment w życiu faceta, że trzeba podjąć męską decyzję. Myślę, że to jest ten moment

– powiedział Zbyszek, po czym wstał, udał się za kanapę i wrócił z bukietem kwiatów oraz pierścionkiem zaręczynowym.

Zaręczyny na żywo w "Pytaniu na Śniadanie"

Zbyszek chwilę później klęknął przed swoją ukochaną i zapytał, czy zostanie jego żoną. Monika bez wahania przyjęła oświadczyny. Emocje były tak wielkie, że zakochanym aż brakowało słów.

Prowadzący śniadaniówkę starali się "uratować" sytuację, nie kryjąc przy tym własnego wzruszenia. Filip Antonowicz zaintonował nawet "Marsz Mendelssohna", a Kasia Dowbor poprosiła, by przyszła panna młoda pokazała widzom pierścionek.

Serce mi chyba na 30 sekund stanęło

– mówiła poruszona Monika tuż po tym, jak na jej palcu pojawił się pierścionek.

Wyjątkowe chwile w poniedziałkowym "Pytaniu na Śniadanie"

Oficjalny profil "Pytania na Śniadanie" na Instagramie nie krył radości z tego wyjątkowego momentu. W poście skierowanym do zakochanych napisano:

Moniko, Zbyszku, gratulujemy jeszcze raz i życzymy dużo szczęścia 💕🥹.

Widzowie i fani programu, także byli poruszeni spontanicznymi oświadczynami.

Dużo szczęścia i miłości

Ale to urocze oświadczyć się w PnŚ❤️

Brawo, niech żyją szczęśliwie

- pisali w komentarzach.

To wydarzenie bez wątpienia na długo pozostanie jednym z najbardziej romantycznych momentów w historii śniadaniówki TVP. Zdjęcia z zaręczyn Moniki i Zbyszka znajdziecie w naszej galerii!

