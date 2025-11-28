Jej ostatnie słowa łamią dziś serca tysięcy Polek. Agnieszka Maciąg zostawiła ważne przesłanie: "Z miłością"

Anna Szubińska
Anna Szubińska
2025-11-28 7:48

Agnieszka Maciąg zmarła nagle, pozostawiając po sobie nie tylko setki inspirujących książek, kursów i spotkań, ale też niezwykle symboliczne wpisy w mediach społecznościowych. Jej ostatnie słowa – pełne nadziei, wdzięczności i otuchy – dziś brzmią jak pożegnanie. W sieci tysiące kobiet czytają je ze ściśniętym sercem.

  • Ostatnie wpisy Agnieszki Maciąg – o wdzięczności i odpuszczaniu – dziś poruszają tysiące kobiet.
  • Jej ostatni post z 23 października, zakończony słowami „Z miłością”, stał się duchowym testamentem.
  • Przedostatni wpis ze zdjęciem z 19 października zawierał lekcję uwalniania żalu, którą internauci odczytują dziś jak symboliczne pożegnanie.

Ostatni wpis Agnieszki Maciąg: słowa, które dziś brzmią jak pożegnanie

Jej odejście wstrząsnęło wielu Polek. Agnieszka Maciąg przez lata uczyła kobiety uważności, łagodności wobec siebie i siły płynącej z wdzięczności. Dlatego, gdy ogłoszono informację o jej śmierci, internauci natychmiast wrócili do jej ostatnich wpisów. Dziś czyta się je zupełnie inaczej – jak słowa, którymi po raz ostatni chciała dodać odwagi tym, którzy ją śledzili.

Zobacz: Agnieszka Maciąg osierociła dwoje dzieci. Córka ma dopiero 13 lat

„Małe przypomnienie” – duchowy testament Agnieszki Maciąg

Ostatni post z 23 października 2025 roku to rozbudowany apel o praktykowanie wdzięczności. „Małe przypomnienie” – zaczynała, jakby chciała, by jej obserwatorki na chwilę zatrzymały się w codziennym biegu. Pisała, że wszystko zaczyna się od prostego „dziękuję”, ale prawdziwa moc pojawia się dopiero wtedy, gdy poczujemy je całym sercem.

Im częściej mówisz "dziękuję", tym intensywniej promieniuje i wibruje w Twoim ciele i życiu niosąc dobroczynną przemianę

– tłumaczyła z charakterystyczną dla siebie łagodnością. Wyliczała trzy filary wdzięczności: za przeszłość, teraźniejszość i za to, czego pragniemy, jakby już się wydarzyło. Zachęcała kobiety do zasiewania „energetycznych nasion dobra”, które mają wypełniać życie coraz większą ilością światła. A na końcu napisała słowa, które dziś wyjątkowo poruszają: „Z miłością”.

Zobacz też: Gwiazdy żegnają Agnieszkę Maciąg. Kondolencje spływają z całej Polski. "Byłaś Aniołem na ziemi"

Ostatnie zdjęcie Agnieszki Maciąg: poruszający tekst o odpuszczaniu

Równie symboliczny jest jej przedostatni wpis z 19 października, w którym po raz ostatni zamieściła swoje zdjęcie.

Pewnego dnia pomyślisz o tym zmartwieniu po raz ostatni… Pewnego dnia poczujesz, jak gorąca fala żalu przetacza się przez Ciebie po raz ostatni…

– zaczynała. Wpis był lekcją o odpuszczaniu i powolnym odzyskiwaniu światła po trudnych doświadczeniach.

Odpuścisz. Puścisz to na zawsze, a tę wolną przestrzeń zaczniesz wypełniać czymś znacznie lepszym

– pisała. Dziś wiele osób czyta te słowa ze łzami w oczach, bo brzmią jak list do samej siebie. Jak przeczucie, które stało się jej ostatnią lekcją życia.

Nie przegap: Miłość, kryzys, powrót. Niezwykła historia Agnieszki Maciąg i Roberta Wolańskiego. Byli razem niemal 30 lat

Reakcje kobiet: internet zamienił się w księgę kondolencyjną

W komentarzach pod postami wciąż pojawiają się setki wiadomości. „To tak, jakby wiedziała”, „Zostawiła nam drogowskaz”, „Jej słowa są teraz jeszcze mocniejsze” – piszą kobiety, które przez lata inspirowały się jej naukami. Internet stał się miejscem wspólnego żalu, ale też wdzięczności za jej obecność. Dla wielu była symbolem spokoju, łagodności i wewnętrznej siły. A teraz jej przesłanie – o wdzięczności, zaufaniu i odpuszczaniu – nabrało zupełnie nowej mocy. Jest w nim coś, co daje pocieszenie, nawet jeśli żal jest świeży.

Agnieszka Maciąg
42 zdjęcia
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AGNIESZKA MACIĄG