Agnieszka Maciąg osierociła syna i nastoletnią córkę

Nie żyje Agnieszka Maciąg. Miała zaledwie 56 lat. Gwiazda lat 90. od pewnego czasu zmagała się z ciężką chorobą. Informację o jej śmierci przekazał mąż modelki, Robert Wolański. Na razie nie jest znana dokładna przyczyna śmierci. Maciąg przed laty zmagała się z nowotworem. W marcu tego roku przekazała, że choroba powróciła.

Agnieszka Maciąg osierociła dwoje dzieci. Ze związku z Pawłem Maciągiem, synem aktorki Barbary Wrzesińskiej, doczekała się syna Michała. Chłopiec przyszedł na świat w 1992 roku. Modelka miała wtedy zaledwie 23 lata i była u szczytu międzynarodowej kariery. Wróciła wtedy do kraju i skupiła się na wychowaniu syna oraz rozwoju innych projektów. Po latach wyznała, że okres ciąży i porodu był dla niej niezwykle trudny.

Małżeństwo z Maciągiem nie przetrwało. Para rozstała się w 1996 roku. Wkrótce potem poznała fotografa Roberta Wolińskiego. Chociaż znajomi nie dawali ich związkowi szans na przetrwanie, to w 2011 roku wzięli ślub. Agnieszka Maciąg była przekonana, że nie będzie jej dane zostać ponownie matką. W rozmowie z "Vivą" mówiła, że z partnerem przez kilka lat starali się o dziecko. Gdy już pogodzili się z tym, że nie uda im się powiększyć rodziny, modelka zaszła w ciążę. Rok po ślubie urodziła córkę Helenę.

Helenkę traktuję jako absolutny dar i cud, który mi się przydarzył - mówiła w jednym z wywiadów.

Agnieszka Maciąg została mamą kilka dni przed 43. urodzinami

Agnieszka Maciąg była już dojrzałą kobietą, gdy na świecie pojawiła się jej córka. Urodziła Helenkę kilka dni przed 43. urodzinami. I tym razem okres ciąży nie był łatwy. Lekarze mówili jej, że ze względu na jej wiek ciąża może być zagrożona lub stanowić zagrożenie dla dziecka. W kwietniu ubiegłego roku, w czasie dwunastych urodzin córki, wspominała trudny okres ciąży. Wyznała, że niemal nieustannie towarzyszyło jej poczucie lęku.

Wczoraj moja ukochana Córeczka Helenka obchodziła 12 urodziny. Jest to Jej święto, ale również moje. Urodziłam ją w wieku 42 lat. Czas ciąży był dla mnie okresem ogromnego lęku. Mówiono mi, że ciąża w tym wieku może być zagrożona. Sugerowano również, że może być zagrożeniem dla dziecka. Te wszystkie opowieści, które słyszałam z różnych stron, wywoływały we mnie niepokój, tym bardziej, że życie na świecie również nie wyglądało spokojnie - zaczęła swój wpis.

Następnie wyjaśniła, że postanowiła w tym czasie skupić się na rozwoju osobistym i duchowym, co pozwoliło jej uniknąć załamania. Jak stwierdziła, to właśnie wtedy zaczęła szkolić i przebudzać swoją "wewnętrzną moc", a z czasem odkryła w sobie ogromną siłę. Był to początek jej nowej drogi w życiu.

Musiałam zmierzyć się z moimi najgłębszymi lękami i obawami. Dla dobra mojej ukochanej Córki robiłam wszystko, aby być jak najlepszą wersją siebie. Czułam totalną panikę, a to sprawiło, że to właśnie wtedy stosowałam różnego rodzaju techniki, aby mieć w sobie więcej spokoju, równowagi, zaufania, harmonii, ŚWIATŁA - wyznała Maciąg.

Macierzyństwo opisała jako potężne "narzędzie" rozwoju osobistego. Nie była to dla niej łatwa i wygodna droga, ale za to ogromnie wartościowa. Rodzina i dzieci były jej największym szczęściem.

Piszę o tym jako mama Helenki oraz mojego cudownego Syna Michała, który ma teraz prawie 32 lata. Macierzyństwo (i ojcostwo) uczą nas miłości totalnej, bezwarunkowej, która jest czymś więcej, niż my sami - dodała na koniec.

