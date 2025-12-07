Tak zmieniała się fryzura Małgorzaty Kożuchowskiej. Od długich włosów, przez kultowe krótkie cięcie, aż po elegancki blond. Wszystko widać na zdjęciach

Początki kariery Małgorzaty Kożuchowskiej to długie, kobiece włosy. Kultowe krótkie cięcie było jednak przełomem

W pierwszych latach swojej popularności Małgorzata Kożuchowska najczęściej stawiała na dłuższe, spięte w niski kucyk włosy. To styl klasyczny, kobiecy, podkreślający jej rysy i świetnie sprawdzający się zarówno na scenie, jak i przed kamerą.

Wizerunkowy przełom nastąpił, gdy Małgorzata Kożuchowska postawiła na krótką, perfekcyjnie ostrzyżoną fryzurę. To cięcie stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych w polskim show-biznesie, a fryzjerzy w całym kraju do dziś wspominają fale klientek, mówiących "poproszę na Kożuchowską".

Słowa te potwierdza fryzjer gwiazd Piotr Sierpiński. Ekspert w rozmowie z Plotkiem nie ma wątpliwości, że to właśnie aktorka zapoczątkowała jeden z największych fryzurowych trendów ostatnich lat:

Od lat kojarzyła się z perfekcyjnie ostrzyżoną krótką fryzurą, która stała się absolutnym fenomenem. Tysiące kobiet przychodziło do salonów z jednym hasłem: poproszę na Kożuchowską. To była ikona klasy, precyzyjnego cięcia i kobiecego stylu.

Krótkie włosy idealnie podkreślały rysy twarzy Małgorzaty, dodawały wyrazistości i nowoczesnego charakteru. To właśnie dzięki nim Kożuchowska stała się symbolem elegancji i odwagi w eksperymentowaniu z wizerunkiem.

Kożuchowska wraca do dłuższych włosów. Nowa odsłona, nowe trendy

Dziś Małgorzata Kożuchowska ponownie zachwyca dłuższymi włosami - ale tym razem to zupełnie inna wersja niż ta sprzed lat. Fani piszą, że aktorka wygląda "pięknie", "świeżo" i "bardzo dziewczęco". A co na to specjaliści?

Piotr Sierpiński w rozmowie z Plotkiem jest pod wrażeniem nowego wydania aktorki:

Teraz widzimy Małgorzatę w zupełnie innej odsłonie – dłuższe, rozpuszczone włosy, które momentalnie przywołują wspomnienie czasów "M jak miłość". Ale warto podkreślić: to już nie są tamte czasy i to już nie jest tamta fryzura. Dzisiejsza Kożuchowska prezentuje się milion razy lepiej. Jej włosy są jaśniejsze, bardziej jedwabiste, mają zdecydowanie lepszą jakość i wykończenie.

Ekspert dodaje, że jej obecny look z pewnością znów wyznaczy trendy:

Jestem pewien, że za chwilę zobaczymy falę klientek, które przyjdą po nową Kożuchowską – tym razem w wersji long.

Aktualna fryzura Kożuchowskiej. Fryzjerka zdradziła szczegóły

Za aktualną metamorfozę kolorystyczną Kożuchowskiej odpowiada stylistka Marta Zawiślańska, która przyznała na Instagramie, że praca nad odcieniem była wymagająca. Aktorka pozostała przy blondzie, ale efekt jest zdecydowanie bardziej naturalny niż dotychczas.

Fryzjerka w mediach społecznościowych zdradziła kulisy zmiany:

To jedna z trudniejszych koloryzacji - przejść na naturalny odrost, kiedy go nie ma, bo jest rozjaśniony włos po całości od skóry, a nam się udało!

Nowy odcień - bardzo jasny, ale elegancki blond - podkreśla jej urodę, a jednocześnie świetnie wpisuje się w trendy. Subtelny, naturalny odrost sprawia, że włosy wyglądają na zdrowe i zadbane.

Małgorzata Kożuchowska jako ikona stylu

Metamorfozy Kożuchowskiej nie są przypadkowe - każda z nich jest świadomym wyborem i konsekwencją dbałości o włosy. Każda zmiana u aktorki odbija się szerokim echem wśród fanek, a jej fryzury często stają się wyznacznikiem nadchodzących trendów.

Od długich włosów z początków kariery i pracy na planie "M jak miłość", przez kultowe krótkie cięcie, aż po dzisiejszy, elegancki blond - fryzurę Małgorzaty Kożuchowskiej można czytać jak historię jej zawodowej i osobistej ewolucji. Jedno pozostaje niezmienne: aktorka nie boi się eksperymentów, a jej metamorfozy zawsze stają się inspiracją dla tysięcy kobiet.

Małgorzata Kożuchowska ogląda stare odcinki "Rodzinki.pl" ze swoją pociechą. Uroczo?