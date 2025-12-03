56-letnia Jennifer Lopez na scenę wyszła w majtkach. Wcześniej zagrała do kotleta za 2 miliony!

Joanna Drzycimska
2025-12-03 9:37

Jennifer Lopez, jedna z największych gwiazd na świecie, podczas ostatniego swojego występu wyszła na scenę niemal naga. W bardzo skąpym komplecie bielizny wiła się po estradzie w układzie tanecznym, a fani szaleli z zachwytu. Stało się to po tym, jak niedawno zagrała koncert na weselu w Indiach, za co zainkasowała 2 miliony dolarów.

  • Jennifer Lopez, 56-letnia supergwiazda, zaskoczyła fanów, występując w skąpym stroju na scenie.
  • Jej odważny wizerunek na koncercie w bieliźnie wywołał falę entuzjastycznych komentarzy.
  • Niedawno J.Lo zainkasowała 2 miliony dolarów za występ na prywatnym weselu w Indiach, również w odważnym stroju.
Jennifer Lopez niemal goła. Tak pokazała się na koncercie

56-letnia supergwiazda nie zwalnia tempa. Media na całym świecie obiegły zdjęcia Jennifer Lopez, która podczas ostatniego swojego koncertu na scenę wyszła... w samej bieliźnie. W dodatku bardzo kusej. Gwiazda miała na sobie stanik i stringi, które zakrywały bardzo niewiele. Nie przeszkadzało jej to jednak tańczyć i wić się po scenie. Fani oszaleli z zachwytu - "Jesteś ogniem, królowo"; "Gorąca jak zawsze"; "Dziewczyno, jesteś bardziej gorąca niż kiedykolwiek, jak to możliwe, że się nie starzejesz?!" - to tylko niektóre z komentarzy.

J. Lo zagrała na weselu. Oszałamiająca gaża

Reakcje fanów znalazły się pod zdjęciami, jakie J. Lo opublikowała na swoim koncie na Instagramie, promując jednocześnie nadchodzący koncert w Las Vegas. Tymczasem niedawno gwiazda zainkasowała okrągłą sumkę dwóch milionów dolarów za występ na... weselu. Kilka tygodni temu Jennifer poleciała do Udaipur, aby być gwiazdą czterodniowego ślubu miliarderki i dziedziczki fortuny Netry Manteny z założycielem firmy technologicznej Vamsi Gadiraju. Podczas prywatnego koncertu dla weselnych gości Lopez również miała na sobie niewiele, czym wywołała kontrowersje. Przypomnijmy, że wesele odbywało się w Indiach. 

Dwa miliony za wesele z pewnością pocieszyły gwiazdę po trudnym roku. W styczniu bowiem piosenkarka sfinalizowała rozwód ze swoją wielką miłością, Benem Affleckiem.

Jennifer Lopez
