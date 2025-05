Kuba Wojewódzki lubi włożyć kij w mrowisko. Prezenter - delikatnie mówiąc - nie należy do sympatyków Prawa i Sprawiedliwości. Dawał temu wyraz wielokrotnie, m.in. przez 14 laty, kiedy w tygodniku "Wprost" napisał, że ludzie głosujący na PiS "są nieświadomymi zakładnikami, albo więźniami własnej ignorancji". Kuba Wojewódzki apelował wówczas, żeby iść na wybory i nie głosować na PiS. Zdawał się sugerować, że wypadku wygranej formacji Jarosława Kaczyńskiego jego program zniknie z anteny. PiS wówczas nie wygrał, ale później miał serię zwycięstw wyborczych... Program Kuby Wojewódzkiego jednak się ostał. Teraz - tuż przed wyborami prezydenckimi 2025 - "król TVN" - ponownie zabrał głos, okraszając swój wpis na Instagramie porwanym plakatem Rafała Trzaskowskiego. Jednak to raczej nie prezydent Warszawy był celem ataku "Powiatowego".

Gwiazdor TVN co prawda nie napisał wprost, na kogo odda swój głos w wyborach prezydenckich 2025, ale zdradził, jakimi kryteriami kieruje się przy wyborze kandydata. Prezenter nie owijał w bawełnę. W swoim dość obszernym wpisie wspomniał m.in. o "mentalnym dresiarstwie" i "neobarbarzyństwie"

Różnica pomiędzy ślepcem a fanatycznym wyborcą jest taka, że ślepiec wie, że nie widzi. Ja nie mam w tych wyborach swojego kandydata marzeń. Wszyscy sprawiają wrażenie handlarzy ludźmi i zdezelowanymi sloganami. Ale wiem, że demokracja to sztuka rozłożenia rozczarowań. Zagłosuje zatem za najmocniejszego przeciwko mentalnemu dresiarstwu, neo barbarzyństwu i populistycznemu cwaniactwu. Pamiętajcie. Odpowiedzialni jesteśmy nie tylko za to, co robimy, ale też za to, czego nie robimy. Wolność to także codzienne dokonywanie wyboru. Do zobaczenia w niedzielę