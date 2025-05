Krótko przed ciszą wyborczą Patrycja Markowska wskazała trzy pary. Nie ma Nawrockich i Mentzenów!

Patrycja Markowska tuż przed ciszą wyborczą wskazała trzy pary. Nie ma Nawrockich i Mentzenów

Zanim zagłosujemy w wyborach prezydenckich 2025, czeka nas cisza wyborcza. Przed jej nadejściem jednak, kandydaci na prezydenta i ich sympatycy dwoją się i troją, by jeszcze przekonać do siebie wyborców. Wyborców interesuje nie tylko to, kto zostanie głową państwa, lecz także to, kto będzie pierwszą damą lub pierwszym dżentelmenem. Patrycja Markowska na co dzień raczej stroni od polityki. Tuż przed ciszą wyborczą jednak zrobiła wyjątek i wskazała trzy swoje ulubione pary. Jedna osoba z każdej z nich bierze udział w wyborach prezydenckich 2025. Które pary znalazły się na krótkiej liście Patrycji Markowskiej? Zaznaczmy, że nie ma wśród nich Nawrockich i Mentzenów.

Być może wpis, który Patrycja Markowska zamieściła na Instagramie, będzie dla kogoś wskazówką. Piosenkarka jednak przede wszystkim namawia do głosowania. Nie wskazuje wprost, na kogo sama odda swój głos.

Kochani. Koniecznie idźcie zagłosować. Dorosłość znaczy odpowiedzialność. A to moje trzy ulubione pary

- napisała wokalistka. Na fotografiach dołączonych do tekstu widzimy Rafała Trzaskowskiego z żoną Małgorzatą. Szymona Hołownię z żoną Urszulą i Magdalenę Biejat z mężem Maciejem.

Sama Patrycja Markowska niedawno też została mężatką. Jej ślub odbył się w wielkiej tajemnicy, a prawda o zmianie stanu cywilnego do publicznej wiadomości trafiła kilka miesięcy po fakcie. Wokalistka wygadała się w listopadzie 2024 roku w programie "Pytanie na śniadanie"

No nie wiem, ale no dobra mogę pokazać. Tu jest i obrączka i pierścionek zaręczynowy. To jest nieoszlifowany kamień. To jest dla mnie taka wielka wartość, że wszystko to jest właśnie prawdziwe, surowe i Tomek to wie. Ja nie chciałabym mieć... to nie byłoby moje, gdybym ja miała jakiś wielki kamień czy coś. Nigdy nie patrzyłam na to, ile pierścionek kosztuje i dla mnie wręcz odwrotnie im byłby droższy - ja tego nie chcę. Ja wolę coś, co jest proste, skromne i co jest nasze - tak samo jak ceremonia, tak i pierścionek

- podkreśliła Patrycja Markowska.

