Ostatni apel Rafała Trzaskowskiego przed ciszą wyborczą! Trafi do Polaków?

To już końcówka kampanii wyborczej i dosłownie ostatnie chwile dla kandydatów, by spróbowali przekonać do siebie wyborców. Rafał Trzaskowski postanowił wykorzystać ten moment na ostatni apel do Polaków.

Na jego profilu na Twitterze pojawił się spot, na którym widać tłumy zebrane na wiecach oraz samego kandydata w towarzystwie żony, Małgorzaty Trzaskowskiej.

- O tym są te wybory. Albo Polska uczciwa, albo Polska cwaniaków. Albo przyzwoitość, albo skrajna nieprzyzwoitość. Chcemy Polski uczciwej, bezinteresownej, przejrzystej; chcemy polityków przyzwoitych i takich, którzy biorą na siebie odpowiedzialność. Wygra cała uczciwa Polska! - słychać, jak mówi na nagraniu.

Czy te słowa zdołają przekonać zwłaszcza niezdecydowanych wyborców? Wszystko okaże się już w niedzielę 18 maja, kiedy Polacy ruszą do urn, by oddać swoje głosy. Widać jednak, ze kandydat KO stara się wykorzystać każdą minutę pozostałego czasu na walkę.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Rafał Trzaskowski:

Sonda Czy zagłosujesz w wyborach prezydenckich w 2025 roku? Tak Nie Jeszcze nie wiem

Express Biedrzyckiej - Katarzyna Bąkowicz 15.05.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.