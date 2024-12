Wiemy, co łączy Lanberry i Tribbsa. Wspólny przebój "Dzięki, że jesteś" to nie przypadek

Serce aktorki na trzy minuty przestało bić. Wyznała, co zobaczyła "po drugiej stronie"

"Dzięki, że jesteś" to utwór, który podbił rozgłośnie radiowe w całej Polsce. Tribbs, producent i kompozytor znany z nowoczesnych brzmień, stworzył dynamiczną aranżację, która świetnie współgra z lirycznym głosem Lanberry. Jej wokal nadaje utworowi ciepła i autentyczności, a tekst, napisany przez oboje artystów, porusza temat wdzięczności za obecność bliskich w życiu – uniwersalny motyw, który trafia prosto do serc odbiorców. W wywiadach Lanberry podkreślała, że współpraca z Tribbsem była dla niej inspirującym doświadczeniem. Oboje czerpali ze swoich talentów, tworząc kompozycję, która łączy pop z elektronicznymi i akustycznymi elementami.

Tribbs i Lanberry znają się od lat. "Dobrze, że jesteś" powstało w jeden dzień

Okazuje się jednak, że to nie była przypadkowa współpraca. Artyści znają się bowiem od lat. Na początku kariery obojga Tribbs był basistą w zespole Lanberry. Znają się więc bardzo dobrze i najwyraźniej świetnie wyczuwają, bo jak przyznała Małgosia, ten przebój powstał w zaledwie jeden dzień:

Mój basista z 2015 roku. Piękna historia. Kiedyś grał u mnie w pierwszym składzie na basie, potem trochę się nam drogi rozeszły, a potem znowu zaczęliśmy razem tworzyć piosenki i przyszła pora na „Dzięki, że jesteś”. To był jeden dzień i jeden dzień zakończył się bardzo pomyślnie.

- wspomina Lanberry w podcaście STUDIO 96.0.

Lanberry ocenia polską scenę muzyczną ostatnich lat i... Tribsa

Trenerka "The Voice of Poland" pokusiła się również o porównanie polskiej sceny muzycznej z czasu, gdy debiutowała i jej aktualnej sytuacji. Wokalistka jest zachwycona ty, jak mocno rozwinął się rynek producentów muzycznych. Okazuje się, ze Tribbsa uważa za jednego z najlepszych. Ocenia, że jest genialny:

I to jest super, że ta dostępność narzędzi producenckich sprawiła, że coraz więcej osób po prostu się tym zaczyna zajmować. A jeszcze jak w połączeniu z tym jest się dobrym muzykiem – myślę, że Tribbs jest genialnym przykładem na to, że jest genialnym muzykiem, jest świetnym producentem. I to combo – właśnie takie muzyczno-producenckie działa. Ewidentnie działa

- podkreśliła w rozmowie Małgorzata Uściłowska.

Tribbs i Lanberry są gwizdami tegorocznego "Sylwestra z Dwójką". Czy na scenie pojawią się również razem? Przekonamy się za tydzień.

