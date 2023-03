Ola Kwaśniewska miała innego narzeczonego! To był totalny szok

Jolanta Kwaśniewska chwaliła niedoszłego zięcia

Mieli być razem do końca życia, a nawet nie zdążyli wziąć ślubu. Wydawało się, że Ola Kwaśniewska i Wojciech Szuchnicki są sobie pisani. O swoim niedoszłym zięciu z sympatią wyrażała się Jolanta Kwaśniewska. - Lubię go, bo jest inżynierem i ma takie inne myślenie - stwierdziła w jednym z wywiadów. Była pierwsza dama z perspektywy czasu chyba nie żałuje, że to Kuba Badach, a nie Wojciech Szuchnicki ostatecznie został mężem jej jedynej córki. - Kocham Kubusia. Jest fantastycznym człowiekiem. Jest moim fajnym synkiem. Bardzo się cieszę, że taką fajną parę z Olą stworzyli, bardzo ich kochamy i bardzo się cieszymy, jak chcą z nami chwilkę pobyć, bo to jest fajne - wyznała Jolanta Kwaśniewska.

Ola Kwaśniewska i Wojciech Szuchnicki. Dlaczego się rozstali?

Plotkowano, że przyczyną rozstania Oli Kwaśniewskiej i Wojciecha Szuchnickiego było inne spojrzenie na wspólną przyszłość. - Wojtek wciąż mówił o ślubie i dzieciach, Olka po prostu się przestraszyła - tak w rozmowie z "Faktem" miał anonimowo powiedzieć jeden ze znajomych pary. - Rozstali się w przyjaźni, ale nie sądzę, by jeszcze do siebie wrócili - dodał. Ola Kwaśniewska nie tylko nie wróciła do florecisty, lecz także wzięła ślub z innym. 22 grudnia 2012 roku powiedziała "tak" Kubie Badachowi. Czas pokazał, że była to najlepsza możliwa decyzja.

