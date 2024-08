W III RP pierwszych dam było już kilka. Pierwszą z nich była żona generała Wojciecha Jaruzelskiego - Barbara Jaruzelska, kolejną żona Lecha Wałęsy - Danuta Wałęsa. Następnie nadszedł czas aż dwóch kadencji Aleksandra Kwaśniewskiego, czyli dziesięciu lat z pierwszą damą Jolantą Kwaśniewską. Po nie prezydentową została żona Lecha Kaczyńskiego - Maria Kaczyńska, a dalej Anna Komorowska - małżonka Bronisława Komorowskiego. Obecnie od 9 lat pierwszą damą jest Agata Duda, której mąż Andrzej Duda jeszcze przez najbliższy rok będzie prezydentem.

Chociaż w Polsce nie ma specjalnego stanowiska pierwszej damy, to kobiety u boku prezydentów zawsze zwracają uwagę Polaków. Od lat dyskutuje się nie tylko o tym, jakie uprawnienia, obowiązki i prawa powinna mieć prezydentowa. Od lat trwa dyskusja o tym, czy panie powinny mieć wynagrodzenie za swoją działalności i czy warto to wprowadzić.

Bardzo często mówi się też o tym, jak panie się prezentują, co robią, czy i jak działają. Trzeba przyznać, że pierwsza dama w Polsce ma pełne ręce roboty, ale ten szczególny styl wprowadziła w polskiej przestrzeni społeczno-politycznej dopiero Jolanta Kwaśniewska. To ona zmieniła postrzeganie prezydentowej, nie tylko jako żony u boku męża. Zaczęła działać, udzielać się, pojawiać w mediach, a Polacy z miejsca ją pokochali! Czy nadal zajmuje w ich sercach wyjątkowe miejsce? Sprawdziliśmy!

Instytut Badań Pollster przeprowadził sondaż, w którym badania odpowiedzieli na pytanie: Która pierwsza dama była najlepsza? Wyniki sondażu są następujące: zdecydowaną liderką sondażu została Jolanta Kwaśniewska, która zgarnęła połowę głosów - uzyskując 53 proc. Drugie miejsce zajęła Maria Kaczyńska z wynikiem 14 proc., a podium zamyka obecna prezydentowa: Agata Duda, która w badaniu zdobyła 13 proc. głosów. Kolejne miejsca zajęły: Anna Komorowska i Danuta Wałęsa, po 2 proc. poparcia, Barbara Jaruzelska otrzymała jedynie 1 proc. głosów. 15 proc. badanych nie miało zdania w tej sprawie.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 8-8.08.2024 roku na próbie 1001 dorosłych Polaków.

