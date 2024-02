Wszystkie fryzury Jolanty Kwaśniewskiej. Kiedyś wszystkie Polki czesały się tak, jak ona. Na własnym ślubie miała długie włosy

Agata Duda jak księżna Diana! Mało kto by się spodziewał, co je łączy

Polki i Polacy poznali Jolantę Kwaśniewską jeszcze zanim jej mąż został prezydentem Polski, ponieważ zanim do tego doszło, to Kwaśniewski zajmował różne stanowiska. W latach 1985–1989 był członkiem Rady Ministrów w rządach Zbigniewa Messnera i Mieczysława Rakowskiego, w latach 1985–1990 był w prezydium Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, a w latach 1988–1991 prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W tamtych latach Jolanta Kwaśniewska nosiła modną wówczas fryzurę - natapirowane włosy ułożone fale niczym bohaterka "Kogla-Mogla". Skąd to wiemy? Bo w sieci można znaleźć stare nagranie z fragmentem Teleexpressu, który gościł w domu Kwaśniewskich. Zresztą żona Aleksandra Kwaśniewskiego zawsze miała fryzury zgodne z obowiązującą modą. Gdy brała ślub z Kwaśniewskim, miała długie włosy, czyli tak jak w latach 70. nosiły młode dziewczyny. Kiedy urodziła córkę Olę, nadal nosiła długie, rozpuszczone włosy.

Kwaśniewska zawsze szła z duchem czasu! Nosiła fryzurę jak Krystle Carrington

Potem, gdy Jolanta Kwaśniewska została pierwszą damą, modne były fryzury rodem z serialu "Dynastia". Pierwsza dama nosiła wtedy włosy proste, do ramion, ale na końcach podwinięte do wewnątrz, a do tego nosiła prostą grzywkę. Taka fryzura była w połowie lata 90. hitem, a kobiety chciały wyglądać właśnie jak Kwaśniewska.

W kolejnych latach fryzura Kwaśniewskiej nieco się zmieniła, pierwsza dama lekko zapuściła włosy, ale nadal stawiała na klasyczne, proste uczesanie i wyglądała łudząco podobnie do dziennikarki Danuty Holeckiej! Z biegiem czasu uczesanie Kwaśniewskiej się zmieniało, a prezydentowa zaczęła je podcinać i nosić krótszą fryzurkę z tzw. pazurkami. Cały czas jednak pozostawała wierna ciemnym włosom, nigdy nie eksperymentowała z kolorem. Dopiero w ostatnich latach Kwaśniewska zaczęła lekko zmieniać kolor na ciemny kasztan wpadający w brąz. Jeśli zaś chodzi o fryzurę, to stawia na prostotę i wygodę, czyli krótkie, ale elegancko ułożone włosy.

