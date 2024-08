Podsumowanie 9. roku Agaty Dudy jako pierwszej damy. Wyliczamy, co zrobiła

13. rocznica śmierci Andrzeja Leppera. Samoobrona chce ronda jego imienia. Złożono wniosek do gminy

Agata Duda już niemal od dekady pełni rolę pierwszej damy. W tym czasie mogliśmy oglądać nie tylko metamorfozę jej wyglądu czy stylu, ale także zachowania. Widać, że żona Andrzeja Dudy czuje się o wiele pewniej w kontaktach z innymi ludźmi, z którymi spotyka się przy różnorakich okazjach, ale też nie sposób przyłapać ją na jakiejkolwiek wpadce dyplomatycznej. Jak wyglądał dziewiąty, przedostatni rok działalności pierwszej damy?

W ostatnim roku Agata Duda wzięła udział w 116 spotkaniach w Pałacu Prezydenckim i Belwederze, odbyła 70 wizyt w kraju i towarzyszyła prezydentowi podczas 21 wyjazdów. Pierwsza dama złożyła także 17 wizyt zagranicznych oraz pięciokrotnie gościła zagraniczne delegacje.

Ponadto żona Andrzeja Dudy udzieliła 51 patronatów honorowych, wsparła 2 inicjatywy wsparciem długofalowych, a z jej wsparcia skorzystało 70 akcji charytatywnych.

W czasie swoich podróży Agata Duda miała okazję zobaczyć najdalsze zakątki świata, gdzie spotykała się nie tylko ze swoimi odpowiedniczkami i liderami, ale także ze zwykłymi ludźmi, Polonią oraz osobom, które na co dzień pomagają innym. Szczególnym zainteresowaniem obdarza szkoły, gdzie poznaje różne metody edukowania młodzieży. Poznaje także samych uczniów, z którymi rozmawia między innymi o ich zainteresowaniach. Przy okazji duży nacisk kładzie na promocję czytelnictwa.

Poza edukacją dla Agaty Dudy ważne są także potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Pierwsza dama często odwiedza wszelkie placówki, które pomagają takim osobom, ale nie tylko. Zawsze stara się wsłuchać w potrzeby personelu oraz pacjentów.

Jak zawsze angażowała się w życie seniorów i Kół Gospodyń Wiejskich, by poznawać historie tych najbardziej doświadczonych Polaków. To dla niej także okazja, by pokazać, jak ważne jest kultywowanie tradycji.

Agata Duda nadal jest zaangażowana w pomoc i wsparcie dla Ukrainy, która toczy wojnę z Rosją, akcje charytatywne i spotkania z funkcjonariuszami. Jak widać Agata Duda nie zwalnia tempa! Co przyniesie jej ostatni rok sprawowania funkcji pierwszej damy? To się dopiero okaże.

