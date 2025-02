Bestsellery Empiku 2024. Jolanta Kwaśniewska triumfuje, Kościół się wkurzy! Sensacja goni sensację. Pełna lista laureatów

Gala Bestsellery Empiku 2024 za nami. We wtorek, 18 lutego, późnym wieczorem poznaliśmy tegorocznych laureatów w kilkunastu kategoriach. Impreza ta co roku jest prawdziwym świętem dla autorów muzycznych, filmowych i literackich. Ci twórcy, którzy znaleźli się na liście, mają wielkie powody do dumy. Na uwagę zwraca to, że wśród nominowanych do nagrody Bestsellery Empiku 2024 znalazła się książka, która wzbudza postrach u wielu ludzi Kościoła. Mowa o "Kryminalnej historii Watykanu" Artura Nowaka i Arkadiusza Stempina. Ostatecznie pozycja to przegrała rywalizację z... Jolantą Kwaśniewską, a konkretnie z wywiadem rzeką z była pierwszą damą przeprowadzonym przez Emiię Padół. Sam Artur Nowak otrzymał też nominację w kategorii "Podcast" za słuchowisko "Plebania. Prawdziwa twarz polskiego kleru”. Po raz kolejny swoją pozycję w świecie kultury umocniła Sanah, która wygrała Bestsellery Empiku w mocno obsadzonej kategorii "Muzyka. Pop i rock". Pisarzem roku został z kolei Remigiusz Mróz. Poniżej przedstawiamy pełną listę laureatów i nominowanych do nagrody Bestsellery Empiku 2024. Sensacja goni sensację! Tłustym drukiem zaznaczamy zwycięzców poszczególnych kategorii.

Cekinowa Roxie Węgiel przebija nawet kusą szmatkę Dody. Gdy stanie bokiem, nie wiadomo, gdzie podziać wzrok Zdjęcia w galerii pod artykułem

Bestsellery Empiku 2024. Odkrycie roku. Film

Michał Gazda, Bartosz Blaschke za serial „Śleboda”, SkyShowtime

Tomasz Gąssowski za film „Wróbel”, Next Film

Klara Kochańska-Bajon, Jagoda Szelc za serial „Matki Pingwinów”, Netflix

Cyprian T. Olencki za serial „Prosta sprawa”, Canal+

Aleksandra Potoczek za serial „Łowcy skór”, MAX Original

Bestsellery Empiku 2024. Odkrycie roku. Muzyka

Kuba i Kuba za singiel „Dom”, Kuba i Kuba

Matylda/Łukasiewicz za album „Matka”, Echo Production | e-Muzyka

Zuzanna Malisz za singiel „Bumerang”, Zuzanna Malisz

Jea Mira za album „Girl’s Notes”, Jea Mira

Przebiśniegi za album „Letnie myśli”, MTJ / SMPB

Bestsellery Empiku 2024. Odkrycie roku. Literatura

Marta Hermanowicz za książkę „Koniec”, Wydawnictwo ArtRage

Jul Łyskawa za książkę „Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców”, Wydawnictwo Czarne

Jadwiga Malina za książkę „Przysłona”, Wydawnictwo Cyranka

Maciej Pisuk za książkę „Staniemy się tacy jak on. Głosy z przeklętej ulicy”, Wydawnictwo Cyranka

Stanisław Syc za książkę „Suplementy siostry Flory”, Wydawnictwo Znak Literanova

Bestsellery Empiku 2024. Twórca internetowy roku

Karolina Czak

Dział Zagraniczny

Przerwa weekendowa

Science Mission

Łukasz Wala

Bestsellery Empiku 2024. Artysta muzyczny roku

Taco Hemingway

Dawid Podsiadło

PRO8L3M

sanah

Kaśka Sochacka

Bestsellery Empiku 2024. Pisarz roku

Katarzyna Barlińska (Pizgacz)

Joanna Kuciel-Frydryszak

Remigiusz Mróz

Aleksandra Negrońska

Aleksandra Nil

Bestsellery Empiku 2024. Film. Kino polskie

„Baby boom, czyli Kogel Mogel 5”, reż. Anna Wieczur, MTL Maxfilm | Next Film

„Biała odwaga”, reż. Marcin Koszałka, Balapolis | Monolith Films

„Kos”, reż. Paweł Maślona, Aurum Film | TVP Dystrybucja Filmowa

„Listy do M. Pożegnania i powroty”, reż. Łukasz Jaworski, TVN Warner Bros. Discovery | Warner Bros. Entertainment Polska

„Sami swoi. Początek”, reż. Artur Żmijewski, CK Dezerterzy | Next Film

Bestsellery Empiku 2024. Film. Kino familijne

„Akademia Pana Kleksa”, reż. Maciej Kawulski, Open Mind Production | Next Film

„Gru i Minionki: pod przykrywką”, reż. Chris Renaud, Universal Pictures i Illumination Entertainment | United International Pictures Polska

„Kung Fu Panda 4”, reż. Mike Mitchell, DreamWorks | United International Pictures Polska

„Vaiana 2”, reż. David G. Derrick Jr., Jason Hand, Walt Disney Animation Studios | The Walt Disney Company Polska

„W głowie się nie mieści 2”,reż. Kelsey Mann, Pixar Animation Studios i Walt Disney Picture | The Walt Disney Company Polska oraz Galapagos

Bestsellery Empiku 2024. Muzyka. Rap i hip-hop

„04:01”, KęKę, Takie Rzeczy Label | e-Muzyka

„A nie mówiłem?”, Kaz Bałagane, Narkopop | e-Muzyka

„Deathcore”, Chivas, Gugu Label | e-Muzyka

„ERA47”, Oki, 2020 | Universal Music Polska

„Maze”, Mortal, Ekipa Music Ent. | e-muzyka

Bestsellery Empiku 2024. Muzyka. Pop i rock

„Hit Me Hard and Soft”, Billie Eilish, Universal Music Group | Universal Music Polska

„Kaprysy”, sanah, Magic Records | Universal Music Polska

„Luck and Strange”, David Gilmour, Sony Music Entertainment | Sony Music Entertainment Poland

„Online”, GenZie, Ekipa Music Ent. | e-muzyka

„Ta druga”, Kaśka Sochacka, Jazzboy Records | e-Muzyka

Bestsellery Empiku 2024. Podcast

„Ciało cało”, Joanna Gutral

„Fajbusiewicz. Zbrodnie, które nie dają mu spokoju”, Jolanta Gwardys, Michał Fajbusiewicz

„Jeffrey Dahmer. Kanibal z fabryki czekolady”, Renata z Worka Kości

„Mordercy PRL 2”, Marcin Myszka

„Plebania. Prawdziwa twarz polskiego kleru”, Artur Nowak

Bestsellery Empiku 2024. Produkcja audio

„Karnawał”, Alicja Sinicka, czytają Anna Szawiel, Mikołaj Krawczyk, Wydawnictwo W.A.B.

„Korowód”, Jakub Małecki, w rolach głównych: Karolina Gruszka, Krzysztof Gosztyła, Dawid Ogrodnik, Filip Kosior, Wydawnictwo SQN

„Mimikra”, Karolina Ludwikowska, czyta Vanessa Aleksander, Produkcja oryginalna Empik Go

„Pomiędzy”, Bracia Miłoszewscy, w rolach głównych: Maria Dębska, Filip Kosior, Produkcja oryginalna Empik Go

„Żółć”, Małgorzata Oliwia Sobczak, czyta Marcin Popczyński, Wydawnictwo W.A.B.

Bestsellery Empiku 2024. Książka: literatura polska dla dzieci

„Bellingham”, Yvette Żółtowska-Darska, Jacek Sarzało, Wydawnictwo SQN

„Glutologia”, Adam Mirek, ilustracje Kasia Cerazy, Znak Emotikon

„Kocia szajka i zaginione bajki”, Agata Romaniuk, ilustracje Malwina Hajduk, Wydawnictwo Agora dla dzieci

„TOPR. O psie, który został ratownikiem”, Beata Sabała-Zielińska, ilustracje Katarzyna Krasowska, Prószyński Media

„Uwierz w siebie, Pinku!”, Urszula Młodnicka, ilustracje Agnieszka Waligóra, Sensus

Bestsellery Empiku 2024. Książka: literatura faktu

„Kryminalna historia Watykanu”, Artur Nowak, Arkadiusz Stempin, Wydawnictwo Agora

„Kryminalne Zakopane”, Beata Sabała-Zielińska, Prószyński Media

„Nexus. Krótka historia informacji”, Yuval Noah Harari, tłumaczenie Justyn Hunia, Wydawnictwo Literackie

„Pierwsza Dama. Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z Emilią Padoł”, Emilia Padoł, Wydawnictwo W.A.B.

„Szpiedzy Putina. Jak ludzie Kremla opanowują Polskę”, Grzegorz Rzeczkowski, Wydawnictwo W.A.B.

Bestsellery Empiku 2024. Książka: literatura popularna

„I wanna fall. Dark Side. Die, tom 2”, Aleksandra Nil, Wydawnictwo NieZwykłe

„Przyjaciółka”, B.A. Paris, tłumaczenie Maria Gębicka-Frąc, Wydawnictwo Albatros

„Rodzina Monet. Diament, tom 4, część 2”, Weronika Anna Marczak, You&YA

„Venom II. W otchłani chaosu”, Aleksandra Kondraciuk, Wydawnictwo NieZwykłe

„Wiedźmin. Rozdroże kruków”, Andrzej Sapkowski, superNOWA – Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA

Bestsellery Empiku 2024. Książka: literatura piękna

„Nie mówię żegnaj”, Han Kang, tłumaczenie Justyna Najbar-Miller, Wydawnictwo W.A.B.

„Oczy Mony”, Thomas Schlesser, tłumaczenie Magdalena Kamińska-Maurugeon, Wydawnictwo Literackie

„Powiedzmy, że Piontek”, Szczepfan Twardoch, Wydawnictwo Literackie

„Witajcie w księgarni Hyunam-Dong”, Hwang Bo-Reum, tłumaczenie Dominika Chybowska-Jang, Wydawnictwo Albatros

„Zapomniane niedziele”, Valérie Perrin, tłumaczenie Joanna Prądzyńska, Wydawnictwo Albatros

Sonda Lubisz Jolantę Kwaśniewską? Tak Nie Trudno powiedzieć

Autor: