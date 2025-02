"The Traitors. Zdrajcy": Niedoszła Miss, ekscentryczna nauczycielka, piękna modelka... Oto uczestnicy!

"Taniec z Gwiazdami" to telewizyjny program rozrywkowy, w którym znane osoby próbują swoich sił w tańcu towarzyskim. Każdy uczestnik występuje w parze z zawodowym tancerzem, który uczy go układów choreograficznych i pomaga opanować odpowiednią technikę. W każdym odcinku show duety prezentują różne style taneczne, takie jak walc, tango, rumba czy jive. Ich występy są oceniane przez jurorów - ekspertów w dziedzinie tańca, a także przez widzów, którzy głosują na swoje ulubione pary. Już niedługo pierwszy odcinek popularnego show! Wśród uczestników wystąpi Grażyna Szapołowska oraz Jan Kliment. W najnowszym wywiadzie para wyjawiła, jak się dogaduje na próbach. Jest ostro!

Jan Kliment krzyczy na Grażynę Szapołowską

Program "Taniec z Gwiazdami" przyciąga uwagę nie tylko spektakularnymi choreografiami, ale także emocjami i historiami uczestników. Wiele gwiazd zaczyna swoją taneczną przygodę od podstaw, mierząc się z własnymi słabościami i przekraczając granice swoich możliwości. Widzowie mogą obserwować ich postępy, a także kulisy treningów, które wymagają dużego zaangażowania i wysiłku. Nowa edycja "Tańca z Gwiazdami" rusza już w tym tygodniu. Na salach tanecznych leją się więc pot, krew i łzy. Grażynę Szapołowską szkoli sam Jan Kliment. Jak wyznaje gwiazda, nie odpuszcza jej nawet na moment.

Krzyczy na mnie. Bije mnie. Maltretuje. Wszystko, żebym była profesjonalna - powiedziała aktorka z przymrużeniem oka w rozmowie ze Światem Gwiazd.

Na wszelki wypadek Kliment od razu się wytłumaczył.

Ja się nigdy nie znęcam. Wszystkie gwiazdy, co z nimi tańczyłem, mogą to potwierdzić. Ja jestem wymagający. Jak widzę, że komuś idzie dobrze, to po prostu dociskam. Oczywiście nie krzyczę - zapewnił tancerz w rozmowie ze Światem Gwiazd.

Grażyna Szapołowska jest najstarszą uczestniczką w historii polskiego "Tańca z Gwiazdami". Jak już informowaliśmy, programu produkcję, by w pierwszych odcinkach programu mogła prezentować wolniejsze tańce. Wygląda jednak na to, że z Klimentem nie będzie to konieczne.

