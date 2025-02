"Żona dla Polaka" - dziewczyny Mariusza skoczyły sobie do gardeł. "Pozostał niesmak". Co tam się wyprawia?

W związku ze zbliżającą się premierą programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" jako jedna z pierwszych redakcji mieliśmy okazję odwiedzić gwiazdy i tancerzy podczas prób do show Polsatu. Zajrzeliśmy na trening Grażyny Szapołowskiej i Jana Klimenta. Para wyjawiła nam, jak im się współpracuje, a aktorkę zapytaliśmy o to, czy przejmuje się plotkami, które pojawiają się na jej temat w sieci.

Grażyna Szapołowska szczerze o relacji z Janem Klimentem

Grażynę Szapołowską już niedługo będzie można podziwiać w programie "Taniec z Gwiazdami". Popularna aktorka zatańczy tam u boku Jana Klimenta. W rozmowie z "Super Expressem" skomentowała ostatnie fotografie, na których przyłapana została, jak wtula się w przystojnego tancerza oraz całuje go w policzek.

Prowadzimy ze sobą poważne rozmowy na temat filmu o historii, życia i dzieci. Nie, to złe zdjęcia, bo my jesteśmy bliżej, niż pokazują - wyjawiła nam Szapołowska.

Na tę wypowiedź wielkiej gwiazdy szybko zareagował tancerz. Kliment potwierdził, że jeszcze więcej dotykają, się z Szapołowską niż pokazały to zdjęcie sprzed kilku dni.

Właśnie pokazujecie nieprawdę. Jesteśmy jeszcze bliżej, jeszcze więcej się dotykamy - zdradził Jan Kliment.

Aktorka postanowiła zaapelować również do żony Klimenta, która również bierze udział w tej edycji "Tańca z Gwiazdami".

Lenka. Nie bój się, ja go ogarnę - wyjawiła Grażyna Szapołowska.

W trakcie rozmowy zapytaliśmy również o to, jak Szapołowska dogaduje się z Klimentem. Okazuje się, że tancerz ma otwartość we krwi.

Janek to ma we krwi. On ma łatwość porozumiewania się niebywałą i taką optymistyczną, jak zresztą większość Czechów. Ma to w sobie - taką otwartość. Czeski naród jest otwarty, dowcipny - przyznała w rozmowie z nami Grażyna Szapołowska.

Jan Kliment powiedział, że Czesi niczym się nie stresują i mają spokój wewnętrzny, który jak się okazuje, udziela się też innym.

Mamy taki spokój wewnętrzny i właśnie się nie stresuję. Nigdzie się nie śpieszymy, nie śpieszymy się nigdzie - powiedział nam Jan.

Grażyna Szapołowska wyjawiła, jak się poznała z Janem Klimentem

Jak Kliment i Grażyna Szapołowska wyjawili, jak się poznali. Okazuje się, że spotkali się w kawiarni, a Jan podarował aktorce trzy róże.

Spotkaliśmy się dwa razy i przed treningiem to chyba było na nagraniu wizytówek i raz w kawiarni. W kawiarni... Tak właśnie. W kawiarni żeśmy się spotkali. Mówię prawdę. Taka jest prawda! - mówił nam Jan Kliment.

Kwiaty nie zrobili na gwieździe najwyraźniej wielkiego wrażenia. Po skończonym spotkaniu Szapołowska zostawiła je na stoliku.

Przyniósł mi trzy róże. O których zapomniałam i zostawiłam. Trzy przyniósł. To tam zostało - skomentowała Szapołowska. No chyba nie były warte - wtrącił się Kliment.

Szapołowska wyjawiła, czy jako aktorce łatwiej jej się będzie tańczyć

Nie raz w mediach pojawiają się artykuły, że aktorzy biorący udział w "Tańcu z Gwiazdami" mają znacznie łatwiej, ponieważ w szkołach aktorskich są lekcje tańca. Wielka gwiazda wyjawiła, jaka jest prawda.

Ja to już mówiłam, że aktorzy, aktorzy o sobie mówię. Udajemy, że tańczymy, ale żeby naprawdę zatańczyć ten taniec klasyczny, to tę szkołę tańca, to trzeba się uczyć wszystkiego od nowa i powinno być więcej zajęć całościowych z tańca i z ruchu w szkołach teatralnych i filmowych. Dlatego że to jest szalenie ważne. Ten movement i dla filmu i dla teatru jest interesujący też dla widza. Nas tego nie uczą. Myśmy się uczyli tylko poloneza - taki prosty krok. W tej chwili zauważyłam, że w szkołach maturalnych młodzież wybiera tańce dowolne. Wybierają improwizację, wybierają sambę, wybierają cha-chę. To jest fantastyczne, że właśnie mają swoją inicjatywę i chcą jeszcze coś więcej niż tylko ten wspaniały polonez. Ale poloneza to chyba wszyscy tańczymy - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem".

Grażyna Szapołowska to jedna z najstarszych uczestniczek "Tańca z Gwiazdami". Podobnie do Majki Jeżowskiej, która była w zeszłym sezonie show. Czy gwiazda 16. edycji też ma jakieś przesłanie do dojrzałych kobiet, jak jej poprzedniczka?

Nie mogę naśladować Mai z przesłaniem. Nie mam przesłania. Ja mam przesłanie do siebie, że człowiek uczy się całe życie do końca. Jak skończę taniec z Jankiem, to chyba pójdę w malarstwo, bo kiedyś malowałam i myślę, że to jest jeszcze jedno wyzwanie, które może być ciekawe - powiedziała "Super Expressowi" Szapołowska.

Grażyna Szapołowska zmieniła się w trakcie treningów?

Często jest tak, że gwiazdy chudną w trakcie treningów do "Tańca z Gwiazdami". Grażyna Szapołowska wyjawiła nam, że jej waga również poszła w dół.

To po maleńku, po maleńku. Waga idzie troszeczkę w dół rzeczywiście. Wciągam brzuszek - coca-cola - powiedziała nam Grażyna Szapołowska.

Jan Kliment postanowił rozwinąć myśl Grażyny Szapołowskiej. Z tekstem coca-cola chodzi o konkretne podciągnięcie brzucha.

To chodzi o to, że jak się pije przez słomkę, to się podciąga to całe centrum i zawsze mówię - miej postawę, jakbyś piła coca-colę - wytłumaczył nam Jan.

Kiedy tancerz mówi aktorce właśnie tę frazę, ona wie, jak ma się ustawić na treningu.

To jest cudowne, bo on mówi "coca-cola" i ja już wiem, jak się ustawić. Ustalimy słownik porozumiewawczy dla tancerzy - powiedziała Grażyna.

Grażyna Szapołowska nie interesuje się plotkami na swój temat

Na koniec poruszyliśmy bardzo trudny temat. W sieci pojawia się coraz więcej treści, w których można przeczytać plotki na temat Grażyny Szapołowskiej. Okazuje się, że gwiazda nie ma zamiaru komentować, ani dementować newsów.

Ja się niczego nie boję. Wiele rzeczy o mnie jest nieprawdziwych i niech tak zostanie. Nigdy nie dementuje, nie ma potrzeby takiej. W dobie sztucznych inteligencji, które się będą pojawiać wszystko może być kłamstwem, ale gdzieś tam może być trochę prawdy. Ja rozumiem cały czas zapotrzebowanie prasy na tego typu informacje i wiadomości, bo z tego żyjecie i właściwie fajnie, niemniej prawdziwe gwiazdy nie komentują. Muszą być trochę tajemnicze, trochę niedostępne - przyznała nam Grażyna Szapołowska.

Grażyna Szapołowska jest bardzo blisko z Janem Klimentem. "Jesteśmy bliżej, niż pokazują"