Kasia Cichopek wspiera ukochanego w "Tańcu z Gwiazdami"! Nie była sama!

Maciej Kurzajewski od lat obecny jest na ekranie. Dziennikarz po przejściu do Polsatu postanowił wyjść ze swojej strefy komfortu i spróbować sił w "Tańcu z Gwiazdami". Wspiera go w tym Katarzyna Cichopek. Czy pod uważnym okiem ukochanej uda mu się dojść do finału?