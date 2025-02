Maciej Kurzajewski przyłapany na czułościach z inną. Szybko się do siebie zbliżyli. Mamy zdjęcia

Maciej Kurzajewski w ramionach pięknej kobiety. Przyłapano ich

Taniec zbliża. Wie o tym najlepiej Katarzyna Cichopek (42 l.), która na parkiecie zakochała się w Marcinie Hakielu (41 l.). Brali razem udział w 2. edycji show, gdy ten realizowała jeszcze stacja TVN. Po programie zostali małżeństwem na 14 lat...

W nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" zobaczymy aktualnego ukochanego aktorki. Maciej Kurzajewski już intensywnie trenuje pod okiem pięknej tancerki. Lenka Klimentova po 3 latach wraca do programu specjalnie dla dziennikarza. Widać, że od razu się polubili. Kilka dni temu, kiedy Polsat zorganizował tajne spotkanie dla uczestników show, Maciej i Lenka przybyli na nie razem.

Kurzajewski i Klimentova nie mogą się od siebie oderwać

A ostatnio po treningu trudno było im się rozstać i od siebie oderwać. Lenka Klimentova czule wyściskała Macieja Kurzajewskiego, a on nie pozostał jej dłużny. Jak widać na zdjęciach, usta same układały mu się w całuśny dzióbek. A to dopiero początek ich wspólnej przygody. Mówi się, że Kurzajewski może być czarnym koniem tej edycji. A to oznaczałoby, że dziennikarz i tancerka spędzą razem jeszcze wiele tygodni.

Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia paparazzi Macieja Kurzajewskiego i Lenki Klimentovej.

