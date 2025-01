Maciej Kurzajewski czarnym koniem "Tańca z gwiazdami"? "Kasia go podszkoli, a Lenka wyszlifuje"

Wymęczona Zosia Zborowska pozuje córce do zdjęcia. "W tym całym bałaganie na głowie i w sercu". Ludzie proszą o więcej

Maciej Kurzajewski wkrótce spróbuje swoich sił w zupełnie nowej roli. Prezenter sportowy i współprowadzący „halo, tu Polsat” pojawi się w zbliżającej się wielkimi krokami 16. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. To odważny krok w jego karierze, a dla widzów – ogromna niespodzianka. Jakie są szanse Kurzajewskiego na sukces w tanecznym show? Fani mają swoje teorie!

Czy Maciej Kurzajewski odnajdzie się na parkiecie TzG?

Jak twierdzą osoby z jego otoczenia, dziennikarz ma świetne podejście do wyzwań. „Maciek to perfekcjonista. Jeśli podejmuje się czegoś, daje z siebie sto procent” - zdradził jeden z jego współpracowników. Co ciekawe, choć Kurzajewski raczej nie uchodzi za tanecznego wirtuoza, sam przyznał w jednym z wywiadów, że taniec zawsze sprawiał mu radość.

Na pierwszy rzut oka Kurzajewski może wydawać się nietypowym kandydatem do wygranej w „Tańcu z Gwiazdami”. Nie jest kojarzony z artystycznym środowiskiem ani z widowiskowymi występami. Jednak w takich programach liczy się nie tylko talent, ale także osobowość i zaangażowanie, a to są cechy, które prezenter posiada.

Super! Ostatnia edycja pokazała duży potencjał mężczyzn tańczących, więc mam nadzieję, że Pan Maciej zajdzie daleko

- zauważyła jedna z komentujących.

Jakie szanse ma Kurzajewski? Internauci podzieleni

Z pewnością sympatia widzów – Maciej od lat jest jedną z najbardziej lubianych twarzy polskiej telewizji. Jego charyzma i naturalność mogą przyciągnąć widzów przed telewizory i zapewnić mu głosy w kolejnych odcinkach. Ponadto, od lat związany ze światem sportu Kurzajewski, regularne bieganie i prowadzi zdrowy tryb życia. Utrzymuje świetną formę, co z pewnością przełoży się na jego kondycję na parkiecie. Dziennikarz znany jest też z profesjonalizmu i nie boi się ciężkiej pracy. Jeśli połączy determinację z odpowiednim wsparciem swojego tanecznej partnerki - a będzie trenował z Lenką Klimentową, może pozytywnie zaskoczyć widzów i jurorów.

Czy parkiet okaże się łaskawy?

Nie da się jednak ukryć, że konkurencja w programie zawsze jest ogromna, a na parkiecie pojawiają się zarówno osoby z doświadczeniem scenicznym, jak i takie, które szybko zdobywają serca publiczności. Jeśli Kurzajewski będzie musiał rywalizować z młodymi artystami czy sportowcami, którzy mają już obycie z ruchem i sceną, jego droga do finału może być trudniejsza.

Niektórzy spekulują, że Maciej Kurzajewski będzie jednym z „czarnych koni” programu. Z jednej strony, nie jest typowym kandydatem na tanecznego mistrza. Z drugiej – w każdej edycji zdarzają się niespodzianki, a widzowie często doceniają tych, którzy robią największe postępy w trakcie trwania programu.

I znając życie, a raczej zasady panujące w tym programie... będzie przechodził z odcinka na odcinek, aby oglądalność była jak najdłużej wysoka

- czytamy w komentarzach

Kurzajewski będzie faworyzowany w rywalizacji o kryształową kulę?

Zapowiedź udziału Kurzajewskiego w kolejnej edycji programu „Taniec z Gwiazdami” wzbudziła kontrowersje. Niektórzy krytycy zarzucają stacji telewizyjnej, że faworyzuje swoich pracowników, wybierając ich do popularnych programów rozrywkowych, aby podnieść oglądalność. Kurzajewski, jako dziennikarz sportowy i prowadzący obecnie jedną z największych gwiazd Polsatu, co zdaniem krytyków daje mu uprzywilejowaną pozycję. Niektórzy internauci ironizowali, że jego wygrana w programie jest „już przesądzona”, choć show jeszcze się nie rozpoczęło. W obronie dziennikarza stanęli jego fani, przypominając, że Kurzajewski od lat unika skandali i na swoją pozycję zapracował ciężką pracą.

Kiedy premiera 16. edycji?

„Taniec z Gwiazdami” powróci na antenę już wiosną tego roku, pierwszy odcinek już 2 marca wieczorem. Lista uczestników Już została ogłoszona. Udział Kurzajewskiego to jedno z pierwszych potwierdzonych nazwisk i już cały czas budzi duże emocje. Czy prezenter zdobędzie serca widzów i jurorów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – jego udział w programie z pewnością przyciągnie przed telewizory jego wiernych fanów.

