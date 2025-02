Cichopek i Kurzajewski pokazują sielankę i luksusowy dom. "Cukierkowo na pokaz"

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski są ze sobą już na tyle długo, że postanowili zadbać o wspólne gniazdko. Para wybudowała dom, urządziła go, a teraz chwali się nim w sieci. Oboje na swoich instagramowych profilach opowiedzieli co nieco o materiałach użytych przy wykańczaniu wnętrz, ale ich dom to także tło do kręcenia filmików o związku. Internauci nie wytrzymali. Musieli powiedzieć to wprost.