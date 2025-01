Wow! Cichopek zabłysnęła dekoltem i... wyznaniem! To się Kurzajewski nasłuchał

Katarzyna Cichopek zabłysnęła na Gali Mistrzów Sportu 2025. Partnerka Macieja Kurzajewskiego wyglądała niczym gwiazda Hollywood i dumnie zaprezentowała światu atuty swojego pięknego ciała. Ale na tym nie skończyła. To, co zwróciło naszą szczególną uwagę, to jej wyznanie, które skierowała prosto do partnera. Takie słowa to chyba jeszcze nigdy z jej ust nie padły!