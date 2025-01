Kasia Cichopek ogłosiła to podczas wywiadu z Kurzajewskim. Aż się zarumieniliśmy! Coś pięknego

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mają za sobą burzliwą przeszłość. Rozstanie prezentera z Pauliną Smaszcz i wejście w nowy związek wywołało prawdziwą aferę medialną. Na łamach różnych serwisów przerzucano się argumentami i uszczypliwościami, ale teraz nadszedł nieco spokojniejszy czas. Cichopek i Kurzajewski nadal są razem, na przekór sceptycznym internautom, którzy wróżyli im szybkie rozstanie. Dzięki temu jesteśmy świadkami, jak ich związek rozkwita. Ostatnio aktorka znana z "M jak miłość" publicznie wypowiedziała do ukochanego słowa, które niosą się teraz do sieci. Odniosła się tym samym do jego udziału w popularnym programie "Taniec z Gwiazdami". Jednocześnie zarówno Cichopek, jak i Kurzajewski, nie ukrywają, że mają na głowie mnóstwo zajęć i przez to mniej czasu dla ciebie, a udział w "TzG" zapewne ten czas jeszcze bardziej uszczupli. Miłość jednak wszystko przezwycięża, prawda? Cichopek publicznie powiedziała, co o tym wszystkim myśli. Szczegóły poniżej.

Kasia Cichopek z pięknymi życzeniami dla Macieja Kurzajewskiego. Powiedziała to na wizji przed kamerami

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski chętnie udzielali wywiadów podczas ostatniej ramówki Polsatu. Opowiadali między innymi o tym, jak dobrze pracuje im się w nowej śniadaniówce o nazwie "Halo, tu Polsat". Rozpływali się też między sobą nawzajem. To wtedy, podczas jednej z rozmów, padły poruszające słowa aktorki do prezentera.

- Prawda jest taka, może państwa zaskoczę, że my się lubimy bardzo - zażartowała do kamery w rozmowie ze "Światem Gwiazd". Potem odniosła się do udziału Maćka w popularnym programie. - "Taniec z Gwiazdami" to jest coś, co zostanie z tobą do końca życia - stwierdziła. W odpowiedzi Kurzajewski stwierdził, że Kasia ma mnóstwo różnych zajęć, więc on "tylko próbuje wstrzelić się gdzieś w wolnych chwilach". - Teraz to ty będziesz miał mnóstwo zajęć - zaczęła się śmiać Cichopek. - Trzymam kciuki przede wszystkim za to, żebyś się dobrze bawił i żeby to był czas twojego życia - ogłosiła publicznie.

Para na wizji prowadziła niemal dialog, jakby zapominając o tym, że stoi obok nich jeszcze reporter. - Czy my w czymś przeszkadzamy? - pytali nieśmiało internauci, obserwujący jak Cichopek i Kurzajewski wpatrują się w siebie. Cóż, takiego uczucia chyba każdy im zazdrości? Życzymy szczęścia.

