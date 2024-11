Cichopek i Hakiel oraz Kurzajewski. Byli razem prywatnie i na ekranie. Nie wszyscy wiedzieli, choć sygnałów nie dało się nie zauważyć!

Katarzyna Cichopek szykuje się do kolejnego ślubu, tym razem z Maciejem Kurzajewskim, z którym oficjalnie jest od dwóch lat. Oficjalnie, bo ich romans miał rozkwitnąć nieco wcześniej. Gwiazda "M jak miłość" i jej partner, z którym teraz mieszka i który pomaga jej w opiece nad dwójką dzieci, poznali się przed kamerami TVP. Zanim zaczęli wspólnie prowadzić "Pytanie na śniadanie", widywali się na planie "Czaru Par", programu, który Kurzajewski prowadził, a w którym przykładem pary idealnej byli Cichopek i Hakiel. Był rok 2019. i ta dwójka wówczas jeszcze świetnie się ze sobą dogadywała.

Hakiel i Cichopek znali się od 14 lat, a małżeństwem byli od 11. Mieli już dzieci - Adam był 10-latkiem, a Helena miała 6 lat.

Popularna aktorka i utalentowany tancerz. 14 lat temu połączyła ich rumba, potem był walc angielski, tango w Paryżu, wcale nie ostatnie. Idą przez życie tanecznym krokiem, nieważne słońce czy deszcz, śmiech czy łzy. Mogliby tak iść na koniec świata i jeszcze dalej, byle we dwoje. O przepraszam, we czworo, bo rodzina Hakielów to jeszcze Helenka i Adaś. Państwo Hakielowie, czyli Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel - tak Kurzajewski anonsował małżonków w "Czarze par".

Trzy lata później państwa Hakielów już nie było. Miejsce tancerza u boku aktorki zajął dziennikarz, który tak pięknie mówił o związku swojej obecnej ukochanej i jej eks. Los bywa przewrotny!

I Hakiel oraz Cichopek, i Cichopek oraz Kurzajewski byli razem na planach różnych programów i prywatnie. Takich par w show-biznesie jest znacznie więcej. Ich historie czasem kończą się rozstaniem, ale część zakochanych trwa przy sobie do dziś!

"Taniec z Gwiazdami" łączy zakochanych!

Cichopek i Hakiela połączył "Taniec z Gwiazdami", w którym aktorka pojawiła się w 2005 r. Wkrótce zakochani byli nierozłączni. Podobnie miało być z Rafałem Maserakiem i jego podopieczną w show - Małgorzatą Foremniak. Ta dwójka przepięknie prezentowała się na parkiecie. Plotkowano, że równie gładko idzie im się razem przez życie. Ale ich związek miał być ściśle tajny!

Małgorzata Foremniak zdobyła ogromną popularność dzięki roli doktor Zosi w serialu "Na dobre i na złe". Nic więc dziwnego, że uwielbiana aktorka trafiła do "Tańca z Gwiazdami", gdzie poznała uroczego Maseraka. Ich relacja przerodziła się w najbardziej tajny romans w historii polskiego show-biznesu.

Kontrowersje budził wiek zakochanych. Małgorzata Foremniak była starsza od swojego dawnego partnera aż o 17 lat. On miał ich tylko 21, ona zbliżała się do czterdziestki. Co ciekawe, Maserak i Foremniak tańczyli w tej samej edycji, co Cichopek i Hakiel, którzy wygrali Kryształową Kulę. Związek 38-letniej aktorki i młodego tancerza był jednak dużo mniej poważny i rozpadł się znacznie szybciej.

Oni romansowali na planie i w życiu. Nie wypaliło

Par, które poznały się przed kamerami i rozstały, jest dużo więcej. Tak było z Anetą Zając i Mikołajem Krawczykiem, którzy zakochali się w sobie na planie "Pierwszej miłości". Partnerzy doczekali się dzieci, a sprawa alimentów na chłopców do dziś budzi wiele emocji.

Rozstaniem, choć dużo bardziej bezproblemowym, zakończyło się także małżeństwo Warnke i Stramowskiego, którzy poznali się na planie filmu "W spirali". Różnica wieku - aktorka jest od aktora starsza o 10 lat - nie miała znaczenia. Zakochani pobrali się w 2016 r., ale już w 6 lat później rozeszli się. Teraz dzielą się opieką nad 5-letnią Heleną.

Podobnie zakończyła się relacja Mikołaja Roznerskiego i Marty Juras, którzy romansowali ze sobą na planie "M jak miłość", rozstali się, ale teraz świetnie dogadują się, wspólnie opiekując nastoletnim synem. Koniec spotkał też Ewelinę Ruckgaber i Łukasza Strzałkę, którzy grali w "Gliniarzach", a w prawdziwych życiu byli parą.

Oni też poznali się na planie. Ale ich miłość się nie wypaliła

Przed kamerami po raz pierwszy spotkali się Joanna Brodzik i Paweł Wilczak. Romans pięknej aktorki i starszego od niej o 8 lat aktora trwa do dziś, choć rozpoczął się 20 lat temu! Zakochani nieczęsto pokazują się razem publicznie, wolą nie mówić w mediach o swoim życiu prywatnym. Wiadomo, że są rodzicami 16-letnich bliźniaków.

Na planie poznali się też Tamara Arciuch i Bartek Kasprzykowski. Razem grali w "Halo Hans", oboje byli wówczas "zajęci". Arciuch była żoną innego aktora - Bernarda Szyca, a Kasprzykowski był mężem swojej szkolnej miłości.

Oboje byliśmy w małżeństwach, ale to nie było na początku żadnym tematem, bo myśmy się przyjaźnili - mówił aktor w jednym z wywiadów.

Dodał, że z żoną rozstał się nie dla Tamary, ale z innych powodów. Po rozstaniu związał się jednak właśnie z Arciuch. Partnerzy są ze sobą od 2009 r., doczekali się dwójki dzieci. Kasprzykowski mówi o ukochanej jako o miłości życia!

Inna znana para, która często razem działała na planach filmowych, jednocześnie tworząc zgrany duet poza kamerami to Jadwiga Barańska i Jerzy Antczak. Małżonkowie poznali się w latach 50., gdy oboje stawiali pierwsze kroki w świecie filmu. Reżyser dostrzegał w Jadwidze Barańskiej coś wyjątkowego. Małżonkowie blisko ze sobą współpracowali i spędzili u swego boku 68 lat, aż do śmierci 89-letniej aktorki.

A co z zagranicznymi gwiazdorskimi parami?

Brad Pitt i Jennifer Aniston zagrali razem w serialu "Przyjaciele" i, choć jego rola była niewielka, zrobili furorę, pokazując się razem na planie. Wówczas byli już małżeństwem! Wydawali się szalenie szczęśliwi, ale to zmieniło się gdy Brad dostał rolę w filmie "Pan i pani Smith" u boku Angeliny Jolie. W 2003 r. pojawiły się plotki o ich romansie, a w 2005 r. Pitt i Aniston oficjalnie się rozstali. Podobny los spotkał Bena Afflecka i J.Lo - i to dwa razy! A także Bena Afflecka i Jennifer Garner. Wspólne brylowanie przed kamerami nie pomogło żadnej z tych par.

Na oczach zdumionych fanów rozpadły się też związki Roberta Pattinsona i Kristen Stewart, a także Zaca Efrona i Vanessy Hudgens. Historia Heatha Ledgera i Michelle Williams również nie zakończyła się happy endem. Szczęścia nie mieli także Tom Cruise i Nicole Kidman oraz Kim Basinger i Alec Baldwin czy Britney Spears i Justin Timberlake. Elizabeth Taylor i Richard Burton, podobnie jak Lopez i Affleck, dwukrotnie próbowali sił w związku - nie wyszło.

Inaczej było z Ryanem Reynoldsem i Blake Lively czy Penelope Cruz i Javierem Bardemem. Obie pary mają się świetnie. Ryan i Blake wychowują wspólnie aż czwórkę dzieci, a Penelope i Javier dwoje.

