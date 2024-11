Kasia Cichopek całuje Macieja Kurzajewskiego wieczorową porą. Pokazała, co robią po zmroku. Widać, że są w formie!

Na instagramowym profilu Kasi Cichopek można zobaczyć krótkie nagranie (niżej!). Widać na nim aktorkę i jej partera - w życiu i z planu "Halo, tu Polsat" - Macieja Kurzajewskiego. Zakochani pokazali, jak bawią się wieczorami. Ta dwójka wspólnie... tańczy. W ten sam sposób wolne chwile Cichopek spędzała z byłym już mężem Marcinem Hakielem. Co więcej, to właśnie pasja do tańca sprawiła, że przed laty połączyła ich wielka miłość. Później przekuli ją w biznes i otworzyli szkoły tańca.

Teraz Cichopek tańczy z Kurzajewskim, a Hakiel ze swoją ciężarną narzeczoną.

Cichopek i jej wygibasy z Kurzajewskim. A na koniec soczysty pocałunek

42-letnia Cichopek i 51-letni Kurzajewski mają formę i talent, to trzeba im przyznać. Pomiędzy zakochanymi jest też chemia. Ich wieczorne wygibasy w dresach zostały przecież zwieńczone buziakiem. Nagranie wywołało sporo emocji. Niektórzy internauci nie mogli się oprzeć, by nie wbić parze szpili.

Widać szkołę Hakiela - rzuciła jedna z komentujących osób.

Inna dodała:

Prawie jak z Hakielem.

Fakt faktem - Cichopek uczyła się tańczyć właśnie pod okiem byłego męża, a teraz umiejętności przekazuje nowemu partnerowi.

Kasia i Marcin poznali się niemal 20 lat temu w "Tańcu z gwiazdami". Szybko stało się jasne, że pomiędzy nimi wybuchło płomienne uczucie, które jednak wypaliło się w 2022 r. lub odrobinę wcześniej. 2,5 roku temu małżonkowie ogłosili koniec swojego małżeństwa.

Co na to internauci?

Nie wszyscy byli uszczypliwi. Wielu cieszy nowy związek Kasi Cichopek. W rzeczywistości nie jest on znów tak świeży. Aktorka i dziennikarz potwierdzili, że są razem w październiku 2022 r. Od tamtej pory są nierozłączni. I w życiu prywatnym, i w zawodowym.

Najpierw razem prowadzili "Pytanie na śniadanie" - na planie show się w sobie zakochali, później oboje dołączyli do ekipy gospodarzy programu śniadaniowego "Halo, tu Polsat".

Ich popisy taneczne emotkami serc skwitowały Kamila Boś i Dorota Gardias. Inni pisali:

"Nic tak nie denerwuje niektórych ludzi, jak to, że jesteście szczęśliwi", "Szczęście widać w oczach", "Fajnie się patrzy na Was, na to jak Wy lubicie razem robić to samo i to jest piękne", "Aż miło popatrzeć", "Jest ogień, miłość i energia", "Pokazujecie, że warto walczyć o siebie, o miłość".

