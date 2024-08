Po raz pierwszy padły słowa o weselu Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego! Miszczak kazał jej "grać prywatą"

W Polsacie padły słowa o weselu Cichopek i Kurzajewskiego!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zostali twarzami Polsatu. Po latach spędzonych w "Pytaniu na śniadanie" celebryci dostali podobną rolę w nowej śniadaniówce "Halo, tu Polsat". Wszyscy czekają, aż para, po której niezmiennie jest głośno, powita widzów o poranku. Tymczasem już w pierwszym odcinku programu nie zapomniano o swoich gwiazdach. Jeden ze współprowadzących, Aleksander Sikora wspomniał o weselu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego! Czyżby młody prezenter się zapędził?

Czy Cichopek i Kurzajewski wzięłi już ślub?

Jak wiadomo, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski tworzą parę nie tylko w telewizji, ale i w życiu prywatnym. Z powodu romansu z kolegą z planu "Pytania na śniadanie" Cichopek rozwiodła się z Marcinem Hakielem, ojcem swoich dzieci. Kiedy prawda wyszła na jaw, wybuchł prawdziwy skandal. Wiele mówiło się wtedy o kulisach początku tej sensacyjnej relacji. Teraz jednak po aferze nie ma nawet śladu, Hakiel jest znów zakochany, a jego partnerka spodziewa się dziecka. Jest więc nowy gorący temat: kiedy Cichopek i Kurzajewski wezmą ślub?

Niedawno w mediach pojawiły się nawet plotki, że Cichopek i Kurzajewski już mieli powiedzieć sobie "tak", a uroczystość odbyła się podczas ich bajkowych wakacji w Grecji. Nikt tych doniesień nie potwierdził, więc fani tym bardziej wypatrują jakichkolwiek wieści na temat ślubu prezenterów śniadaniówki. Aleksander Sikora w "Halo, tu Polsat" odpowiedział na te potrzeby widzów.

Sikora: "Będzie o weselu"

Będziemy eksplorować arkana życia prywatnego znanych i lubianych, i uwaga! Możemy zdradzić, że będziemy na weselu... nie, nie Kasi Cichopek i Maćka Kurzajewskiego, co wszyscy podejrzewali, a duetu Fit Lovers...- powiedział Sikora, czym tylko "podgrzał atmosferę".

Miszczak kazał Cichopek "grać prywatą"

Jak donosi portal "Plotek.pl" wystąpienie Sikory doskonale wpisuje się w wizję Edwarda Miszczaka, który kazał Cichopek popracować nad wizerunkiem i "grać prywatą".

- Nie jest tajemnicą, że Kasia jest na wojnie z mediami. Edwardowi się to nie podoba. Nie dość, że kazał się jej godzić, to jak tematy będą jej pasować pod związek, to ma do niego nawiązywać. Generalnie musi prywatą bardzo grać - zdradził informator "Plotka.pl".

