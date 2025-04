Policjanci kontra piraci drogowi

Pomylili drogę z torem wyścigowym. Posypały się mandaty! Wystarczyło kilka godzin

Wystarczyło raptem kilka godzin. 106 pojazdów do kontroli, a potem 101 wykroczeń, z czego ponad połowa dotyczyła przekroczenia dozwolonej prędkości. Do tego dwa zatrzymania prawa jazdy i 13 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych. To nie finał ogólnopolskiej lub wojewódzkiej akcji policji, ale jeden "zlot fanów motoryzacji" w Olsztynie.