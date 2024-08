Słodka jak landrynka Cichopek rozpływa się nad Kurzajewskim. Tęczowa lawina, on musi ją tego uczyć

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski z TVP przeszli do Polsatu, stając się gwiazdami nowej śniadaniówki "Halo, tu Polsat". Stare przyzwyczajenia wzięły jednak górę, więc niedługo musieliśmy czekać na wywiad dotyczący spraw prywatnych w mediach. Katarzyna Cichopek udzieliła takowego jednemu z magazynów, rozpływając się nad Kurzajewskim i zasypując go miłymi słowami. Celebrytka wyznała nawet, czego musi się od niego uczyć na co dzień. - To jego drugie imię, moje chyba ostatnie - przyznała. Poznajcie szczegóły.