Paulina L. i jej mąż Sławomir L. zostali znalezieni martwi w niedzielę, 1 września 2024 roku, w domu rodzinnym we wsi Będlewo, niedaleko Poznania. 33-latka, znana szerszej publiczności z programu "Top Model", oraz mężczyzna znany pod pseudonimem "Klakson", mogli zostać zamordowani. Służby powiadomili ich bliscy, których od kilku dni nie mogli skontaktować się z ofiarami. Dom był zamknięty od środka, a na miejscu znaleziono rewolwer. Początkowo media podawały nieoficjalnie, że zwłoki posiadały rany postrzałowe, jednak później te informacje zdementowano. Ciała znajdowały się w stanie rozkładu i nie dało się ustalić bezpośredniej przyczyny śmierci małżeństwa w tak krótkim czasie. Konieczna była sekcja zwłok, której wyniki wykluczyły rany postrzałowe. Zlecono natomiast badania histopatologiczne. W międzyczasie do mediów zaczęło przenikać więcej informacji dotyczących pochówku zmarłych. Okazuje się, że Paulina L. ma zostać pochowana bez męża. Ujawniono nawet jej ostatnią wolę, z której wynika kilka nietypowych jak na pogrzeb próśb. Szczegóły poniżej.

Gwiazda "Top Model" zostanie pochowana bez męża! Zaskakujące prośby, ujawniono jej ostatnią wolę

Dziennik "Fakt" ustalił, że pogrzeb Pauliny L. ma odbyć się w ciągu kilku najbliższych dni, prawdopodobnie w tygodniu między 9 a 15 września. Ostatnie pożegnanie będzie miało miejsce w rodzinnej miejscowości 33-latki.

- Wszyscy mają być w kolorowych ubraniach i mieć ze sobą pojedynczy kwiat. Ona mówiła, że tak by chciała - powiedział anonimowy informator w rozmowie z "Faktem", ujawniając tym samym ostatnią wolę Pauliny L.

Co ciekawe, modelka ma zostać pochowana sama, bez męża. Na liście ceremonii w zakładzie pogrzebowym nie ma bowiem informacji o pochówku Sławomira L. Tymczasem służby wciąż badają sprawę. Niedawno ustalili, że mężczyzna zamontował w domu kamery - na kilka miesięcy przed tragedią miało bowiem dojść na miejscu do niebezpiecznego zdarzenia, które skłoniło ofiarę do zainstalowania monitoringu. Co wówczas się stało? I czy do śmierci ofiar rzeczywiście przyczyniły się osoby trzecie? Prokuratura nadal prowadzi działania, które zmierzają do wyjaśnienia tych szokujących wydarzeń.