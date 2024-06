Z kim Hanna Lis ma dzieci? To żaden z jej byłych mężów! Dziennikarka była w związku z tajemniczym mężczyzną

Hanna Lis z Tomaszem Lisem rozwiodła się w 2022 roku, czyli po 15 latach małżeństwa. - Szanowni dziennikarze: z moim byłym mężem rozstałam się (w zgodzie) wiele lat temu, a w tym roku (2022 - red.) doprowadzony został do finału rozwód z mojego powództwa. Zatem uprzejmie proszę Was o niekierowanie do mnie więcej pytań dotyczących mojego byłego męża. Spokojnego weekendu - napisała wówczas na Instagramie dziennikarka. Zanim dziennikarka stanęła na ślubnym kobiercu z Tomaszem Lisem, już raz była mężatką. W latach 1989-1998 Hanna Lis była żoną Roberta Smoktunowicza. To właśnie po rozpadzie tego małżeństwa była prezenterka TVP związała się z tajemniczym biznesmenem - Jackiem Kozińskim. Para nigdy nie wzięła ślubu, ale doczekała się dwójki pięknych córek - Anny i Julii. - Mam sto razy lepszą rodzinę od wielu par po ślubie. Dlatego nie zamierzam legalizować swojego związku. Najważniejsze jest to, że się kochamy i jesteśmy szczęśliwi - mówiła prezenterka w rozmowie z magazynem "Halo". Niestety, w końcu i ten związek, podobnie jak kolejny - Tomaszem Lisem - się rozpadł.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Hanny Lis z córkami, które są owocem związku z Jackiem Kozińskim. Pod galerią znajduje się Quiz o Jolancie Kwaśniewskiej

Nie przegap: Wyszła na jaw prawda o urodzie Hanny Lis. Mocne dowody, zdjęcia mówią wszystko!