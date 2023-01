Rozwód Tomasza Lisa i Hanny Lis. Kiedy ostatecznie zakończyło się małżeństwo?

Tomasz Lis i Hanna Lis rozwód. Prezenterka ujawniła, kiedy nastąpił

Tomasz Lis i Hanna Lis pobrali się w 2007 roku w polskim konsulacie w Rzymie. Na początku była wielka miłość, ale później - jak to w życiu bywa - coś się popsuło. O rozstaniu dziennikarskiej pary plotkowano już w 2018 roku. Sami zainteresowani nie chcieli opowiadać w mediach o swoim życiu prywatnym. W końcu Hanna Lis zakończyła temat jednym wpisem na Instagramie. - Szanowni dziennikarze: z moim byłym mężem rozstałam się (w zgodzie) wiele lat temu, a w tym roku (2022 - red.) doprowadzony został do finału rozwód z mojego powództwa. Zatem uprzejmie proszę Was o niekierowanie do mnie więcej pytań dotyczących mojego byłego męża. Spokojnego weekendu - napisała była prezenterka "Panoramy".

Nowa partnerka Tomasza Lisa. Kim jest Monika Urbańczyk?

Były gwiazdor TVP, TVN i Polsatu znów jest zakochany. Niedawno Tomasz Lis pokazał światu swoją partnerkę, którą czule nazwał "Monia Lisa". Monika Urbańczyk ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego, jest trenerką rozwoju osobistego, a także mistrzynią kick-boxingu. Zajmuje się kaligrafią zdrowia, czyli ćwiczeniami łączącymi tai-chi, jogę i chińską kaligrafię. Z Tomaszem Lisem pokazała się już podczas maratonu w Chicago, w którym wystartował dziennikarz. Monika Urbańczyk ma dorosłą córkę. W naszej galerii można zobaczyć, jak wygląda partnerka Tomasza Lisa.

