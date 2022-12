Słodkie, jak Tomasz Lis nazywa swoją ukochaną! To musi być wielka miłość

Kulisy rozwodów kościelnych. "Zapłacę i powiem, co trzeba". Adwokat kościelny odkrywa prawdę

Tomasz Lis - nowa partnerka. Kim jest Monika Urbańczyk?

Tomasz ma za sobą dwa małżeństwa. Co ciekawe na swoim pierwszym ślubie - z Kingą Rusin - świadkową panny młodej była... kolejna żona byłego dziennikarza TVP, TVN i Polsatu, czyli Hanna Lis. Po rozwodzie z tą ostatnią wydawało się, że Tomasz Lis długo pozostanie sam. Nie miał zresztą łatwego okresu - niedawno przeszedł czwarty udar, a wcześniej w jego kierunku posypały się brzydkie oskarżenia ze strony dawnych podwładnych. Lekiem na te przeciwności losu wydaje się być Monika Urbańczyk, którą niedawno Tomasz Lis pokazał światu, publikując wspólne zdjęcie na Instagramie. Partnerka dziennikarza to bardzo ciekawa postać - jest trenerką rozwoju osobistego, a także mistrzynią kick-boxingu. Lepiej więc z nią nie zadzierać...

Tomasz Lis i wymowny dowód miłości

Przy okazji wyszło na jaw, jak słodko Tomasz Lis nazywa swoją ukochaną. Nie spodziewaliśmy się, że z prezentera jest taki romantyk. Trzeba przyznać, że gra słów wyszła naprawdę zgrabnie. Nie pozostawiła też wątpliwości, czyją partnerką jest Monika Urbańczyk. Tomasz Lis publicznie bowiem napisał o niej "Monia Lisa". To chyba najbardziej wymowny dowód miłości. Partnerów łączy także zamiłowanie do aktywności fizycznej - wysportowana Monika Urbańczyk ma kapitalną figurę, a Tomasz Lis także zachowuje dobrą formę. Wiele razy przebiegł maraton, ale akurat z tym musi dać sobie spokój. - Lekarze kategorycznie powiedzieli mi, że jeśli naprawdę chce przeżyć to z maratonami i innymi ekstremalnymi poczynaniami muszę na zawsze skończyć - pisał dziennikarz w mediach społecznościowych.

