Hanna Lis dementuje fałszywe informacje: Nie mam córki Aleksandry, ani żadnej córki ze zmarłym Robertem Smoktunowiczem

Robert Smoktunowicz zmarł 9 września 2024 roku. W ostatnim pożegnaniu senatora PO uczestniczyły m.in. jego była żona Zofia Ragankiewicz i ostatnia partnerka - Marzena Gajewska. Na pogrzebie Roberta Smoktunowicza nie pojawiła się natomiast Hanna Lis, czyli pierwsza małżonka prawnika. Niestety w sieci ukazały się na ten temat fałszywe informacje. To jednak nie wszystko. Najgorsze jest to, że jeden z portali podał, że Hanna Lis ma z Robertem Smoktunowiczem córkę, co jest totalną bzdurą. Dziennikarka mocno się wkurzyła, gdy zobaczyła ten artykuł.

Nie mam córki Aleksandry, ani żadnej córki ze zmarłym Robertem Smoktunowiczem. Nie było mnie też na uroczystości pogrzebowej

- podkreśliła Hanna Lis w relacji na Instagramie. Zrobiła się niezła afera, a serwis, który zamieścił nieprawdziwe informacje, zmienił treść artykułu.

Pod artykułem prezentujemy zdjęcia z pogrzebu Roberta Smoktunowicza

Sprawa śmierci Roberta Smoktunowicza badana przez prokuraturę

Na pogrzebie Roberta Smoktunowicza zjawiło się wiele osób ze świata polityki i kultury. Wśród żałobników dostrzec można było m.in. dziennikarkę Joannę Racewicz, która trzymała ze rękę Zofię Ragankiewicz, aktora Daniela Olbrychskiego, byłego szefa MSWiA Ryszarda Kalisza i byłego ministra spraw zagranicznych i szefa resortu finansów Andrzeja Olechowskiego. Po pogrzebie Roberta Smoktunowicza ustaliliśmy, że sprawa jego śmierci badana jest przez prokuraturę!

Rzeczywiście prowadzimy postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Osoby najbliższe z kręgu denata złożyły zawiadomienie dotyczące zabezpieczenia ciała i przeprowadzenia sekcji zwłok. Ta sekcja została zlecona i przeprowadzona, ale na szczegółowe wyniki trzeba będzie poczekać nawet do trzech miesięcy. Wstępnie mogę powiedzieć, że nie było wskazania, by do śmierci doszło w wyniku działania osób trzecich

- mówił nam rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.