Małgorzata Tomaszewska ciąża, poród, córka, partner

Małgorzata Tomaszewska w zeszłym roku była jeszcze gwiazdą TVP. Latem ogłosiła, że jest w ciąży i spodziewa się drugiego dziecka. Córeczka Laura na świat przyszła w lutym, o czym "Super Express" poinformował szczęśliwy ojciec prezenterki - słynny bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski - Jan Tomaszewski. W międzyczasie jego córka straciła pracę w TVP, gdzie prowadziła m.in. program "Pytanie na śniadanie". W czerwcu Małgorzata Tomaszewska potwierdziła, że jest zaręczona. Swojego partnera jednak konsekwentnie pokazywać nie chce. Raz co prawda wrzuciła jego zdjęcie, ale... nie pokazując twarzy. Wiemy tylko, że partner Małgorzaty Tomaszewskiej ma na imię Robert i że jest specjalistą od wymiany pieluch, co przy niemowlaku jest kluczową umiejętnością. A co z pracą prezenterki? Właśnie pojawiły się sensacyjne wiadomości. Chodzi o angaż w TVN!

Małgorzata Tomaszewska w "Dzień dobry TVN"? "Chcą ją ściągnąć"

Portal Plotek napisał artykuł o zmianach w "Dzień dobry TVN". Ze śniadaniówki TVN odeszła Anna Senkara i trwają poszukiwania jej następczyni lub następcy. Na korytarzach stacji huczy ponoć od plotek o Małgorzacie Tomaszewskiej. Wygadał się informator portalu. - Brane są pod uwagę różne opcje. Mateusz Hładki i Bartek Jędrzejak to kilka z osób, którym przygląda się szefowa. Jest jednak pewien problem. Oni mieli już szansę prowadzić DDTVN rok temu, ale do tego nie doszło. Dlaczego? Mówi się, że są do tego zbyt nudni - zdradziło źródło Pudelka. Zupełnie inaczej postrzegana w TVN ma być Małgorzata Tomaszewska. - Ostatnio zaczęto u nas na korytarzach mówić o Małgosi Tomaszewskiej, że chcą ją ściągnąć. W "Pytaniu na śniadanie" super się sprawdziła i udowodniła, że ma charyzmę. O nią teraz chodzi szefostwu programu. Czy ten plan się powiedzie? Nie mamy jeszcze żadnych wieści, ale to była mocna opcja - ujawnił informator. Czy Małgorzata Tomaszewska może szykować się na kolejną - tym razem zawodową - rewolucję w życiu? Wkrótce się dowiemy.

Zobacz naszą galerię: Tak Małgorzata Tomaszewska wygląda po porodzie

Sonda Czy obserwujesz Małgorzatę Tomaszewską w mediach społecznościowych? Tak Nie Od czasu do czasu