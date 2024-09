Małgorzata Tomaszewska pokazała fotki z siłowni. Co ona wyczynia?!

Romans Krajewskiego z wielką gwiazdą rozgrzewał opinię publiczną do czerwoności. Plotki wymknęły się spod kontroli

Taniec z gwiazdami. Tragiczna śmierć przyszła znienacka. Miał tylko 34 lata. Na co naprawdę zmarł Żora Korolyov?

To naprawdę ta sama osoba?

Tomasz Jakubiak wyznał, że schudł, bo ma raka. Gwiazdy rzuciły się do komentowania

Małgorzata Tomaszewska chwali się wagą

Małgorzata Tomaszewska w lutym została drugi raz mamą. Mimo, że mała Laurka przyszła na świat kilka miesięcy temu, prezenterka już wróciła do wagi sprzed ciąży! Jak sama zapewnia na Instagramie - teraz zależy jej nie tylko na kilogramach, które pokazuje waga, ale i na sportowej sylwetce. Pokazała zdjęcia treningów i trzeba przyznać, że robią ogromne wrażenie!

Zobacz również: Burza pod zdjęciem Małgorzaty Tomaszewskiej. Dziennikarka straciła cierpliwość!

Wracam! Waga sprzed ciąży już jest, teraz czas na formę 💪🏼 Czyli była masa, będzie rzeźba 😂 Czuję się ze sobą dobrze. Dlaczego? Bo jestem mamą dwójki fantastycznych dzieci! I jestem dla siebie łaskawa (a nie zawsze tak było). Laurka rośnie jak na drożdżach, a ja poczułam chęć zadbania o siebie i powrotu do sportowej sylwetki 🏋🏼‍♂️ Ciąża i macierzyństwo nie muszą oznaczać braku formy, prawda? 🤸🏼‍♂️ Dla większej motywacji wrzucam trzy ostatnie zdjęcia- Tak było. I będzie! 💪🏼 trzymajcie kciuki 😁🤞🏼 a może dołączycie? - napisała Tomaszewska na swoim Instagramie

Ile waży Małgorzata Tomaszewska?

Tomaszewska nie pierwszy raz chwali się swoją sylwetką i wagą. Trzy tygodnie temu poinformowała fanów ile waży i ile ważyła przed urodzeniem małej Laury

Zobacz również: Małgorzata Tomaszewska ujawniła, ile waży. Granica została przekroczona!

"60-61 kg ważyłam przed ciążą" - zapowiedziała wtedy w relacji na Instagramie, a następnie poinformowała, że już udało jej się wrócić do tej wagi.

Oooo, super. Cudo. 60,8 kg w ubraniu

Małgorzata Tomaszewska: małżeństwa, rozwody i tajemniczy ojciec dziecka

Życie uczuciowe Małgorzaty Tomaszewskiej nie było do tej pory usłane różami. Prezenterka jest matką dwójki dzieci - 7-letniego Enzo, który przyszedł na świat w 2017 roku i kilkumiesięcznej Laurki. W roli mamy wydaje się szczęśliwa i spełniona.

Tomaszewska ma za sobą jednak dwa rozwody. Pierwszym mężem gwiazdy był kierowca rajdowy, po którym przejęła nazwisko Słomina, było to jednak krótkie małżeństwo. Drugim mężem został... sąsiad, pochodzący z Turcji Ahmetem Seyfi Yigit Tarcim. To on jest ojcem Enza, ale niestety i ten związek nie przetrwał próby czasu.

Uważam, że szczęście i miłość, ale i te przykre momenty, potrzebują ciszy. Jeżeli tylko jest możliwość tę ciszę utrzymać. W naszej branży jest różnie. Emocje muszą opaść. Jak kłócimy się z kimś, to w pierwszym momencie wylewamy wszystkie żale. Ale jak uspokoimy się, to po jakimś czasie jest już zupełnie inaczej. Ja uważam, że mówić należy dopiero wtedy, kiedy te emocje się uspokoją - wyznała kilka lat temu Tomaszewska w rozmowie z Jastrząbpost.

Zobacz również: Małgorzata Tomaszewska to prawdziwa Matka Polka. Zobaczcie, jak siłuje się z najmłodszą pociechą!

Ojcem małej Laury jest z kolei niejaki Robert, z którym obecnie jest związana córka Jana Tomaszewskiego. Podobnie jak o poprzednich partnerach celebrytki - niewiele o nim wiadomo. Nawet na zdjęciach zamieszczanych przez nią w sieci nie widać jego twarzy.

Zdjęcia Małgorzaty Tomaszewskiej z siłowni znajdziesz w galerii poniżej: