Małgorzata Tomaszewska była jedną z ulubionych prezenterek widzów TVP. Razem z Aleksandrem Skora tworzyła bardzo zgrany duet prowadzących poranne pasmo TVP "Pytanie na śniadanie". Poza śniadaniówką występowała także w "The Voice of Poland", "The Voice Senior" i "Dance Dance Dance", prowadziła koncerty na festiwalu w Opolu, Eurowizję Junior, imprezy sylwestrowe i koncert Wakacyjnej Trasy Dwójki.

Gdy w mediach pojawiła się informacja o rozstaniu z TVP, Tomaszewska była w zaawansowanej ciąży. Jej zwolnienie wywołało więc najwięcej kontrowersji. Celebrytka wyjaśniła jednak, że prawnie wszystko było w porządku, bo nie zerwano z nią umowy, po prostu wygasł kontrakt, który łączył ja z publicznym nadawcą.

Małgorzata Tomaszewska w lutym powitała na świecie córeczkę, Lurę. Była gwiazda TVP wychowuje również 7-letniego Enzo. Ojcem dziewczynki jest tajemniczy Robert, z którym Tomaszewska niedawno się zaręczyła. Po dwóch nieudanych małżeństwach, dziennikarka pilnuje prywatności swojego partnera.

Małgorzata Tomaszewska straciła cierpliwość!

Jest za to bardzo aktywna na Instagramie. Małgorzata Tomaszewska przez kilka lat pracy w TVP zdobyła sobie spore grono fanów. Prezenterka chętnie pokazuje zdjęcia ze swoimi pociechami oraz dzieli się przemyśleniami na temat macierzyństwa. Niedawno dodała zdjęcie, na którym karmiła piersią. Wzbudziło to wiele skrajnych emocji wśród jej obserwujących. Jedni gratulowali jej odwagi, inni krytykowali. Sama zainteresowana postanowiła odnieść się do tej sprawy.

Na Instagramie kolejny raz pokazała, jak karmi córeczkę. Tym razem do fotografii dodała obszerny opis. Poinformowała w nim, że pierwszy tydzień sierpnia jest Tygodniem Karmienia Piersią. Ostatnia dyskusja pod jej postem uświadomiła jej, jak wiele jeszcze trzeba pracy, by zmienić postrzeganie społeczeństwa pod tym względem.

"Jakiś czas temu wstawiłam na Instagram zdjęcie jak karmię piersią. Wśród masy pozytywnych i miłych komentarzy niestety trafiło się kilka piętnujących publiczne karmienie piersią (o ironio od kobiet!). To pokazało mi, że w dalszym ciągu potrzebne jest budowanie świadomości i w pełni popieram światowy tydzień promujący karmienie piersią. Jestem ogromnie wdzięczna, że przez pierwsze pół roku życia mojego synka i córki było mi dane karmić piersią" - napisała.

Tomaszewska ma również nadzieję, że nadejdą czasy, gdy widok kobiety karmiącej dziecko nie będzie wywoływał kontrowersji. "Nie zawsze jest to łatwe, nie każda kobieta może karmić piersią, dlatego traktuję to jako ogromny przywilej. Nie zamknęłam się na ten czas w domu, tylko wychodziłam i karmiłam moje dzieci wszędzie. Życzę sobie oraz wszystkim obecnym i przyszłym mamom, żeby widok kobiety karmiącej piersią nigdy nie budził kontrowersji" - dodała dziennikarka.

