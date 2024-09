Małgorzata Tomaszewska ujawniła, ile waży. Granica została przekroczona!

Żałobnicy to zapamiętają

Małgorzata Tomaszewska w swoim życiu prywatnym miała bardzo burzliwy okres. Na szczęście w pozytywnym znaczeniu. Najpierw - latem 2023 roku - ogłosiła, że jest w ciąży. Nie zdecydowała się jednak na pokazanie swojego partnera i ojca dziecka. Zrobiła to dopiero po tym, gdy już dawano było po porodzie, a także po zaręczynach. Małgorzata Tomaszewska zaprezentowała tajemniczego Roberta, tyle że... bez twarzy. W jednym z wywiadów była prezenterka TVP zdradziła za to, że jej partner jest ekspertem od wymiany pieluch, co w obecnej sytuacji jest na wagę złota. W końcu Laura na świat przyszła w lutym 2024 roku i ma dopiero niewiele ponad pół roku.

Małgorzata Tomaszewska waga. Ile waży była gwiazda TVP?

Wiele kobiet z zachwytem patrzy na Małgorzatę Tomaszewską, która już krótko po porodzie była w znakomitej formie. Dowodem na to były fotki, które była gwiazda TVP zamieściła w sieci.

Tak się nie wygląda chwilę po porodzie! Gosia! To niemoralne!

- skomentowała dziennikarka i pisarka Anna Matusik. Od przyjścia Laury na świat minęło już ponad sześć miesięcy, ale niedawno były wakacje, które często sprzyjają nabieraniu dodatkowych kilogramów. Poza tym siłą rzeczy Małgorzata Tomaszewska ma teraz mniej czasu na aktywność fizyczną. Mimo to postanowiła odważnie stanąć na wagę. Mało tego, publicznie zdradziła, ile waży!

Dzień dobry kochani. Nie było mnie jakiś czas w domu i przyszedł czas ważenia. 60-61 kg ważyłam przed ciążą. Zobaczymy, co jest dziś

- zapowiedziała w relacji na Instagramie. Słowa dotrzymała.

Oooo, super. Cudo. 60,8 kg w ubraniu

- stwierdziła uradowana była gwiazda TVP. Co prawda została przekroczona granica 60 kilogramów, ale na pewno nie jest to za dużo dla Małgorzaty Tomaszewskiej. Pamiętajmy, że jest ona wysoką kobietą (wg informacji podawanych w mediach mierzy 176 cm), więc trudno, żeby ważyła tyle, ile ważą 15 cm niższe koleżanki.

