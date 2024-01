Popularna aktorka poprowadzi "Pytanie na śniadanie"? Dostała propozycję. To wielka gwiazda!

To kolejne osoby

Małgorzata Tomaszewska straciła posadę prezenterki w programie "Pytanie na śniadanie". Dołączyła tym samym do Katarzyny Cichopek, Macieja Kurzajewskiego, Izabelli Krzan, Tomasza Kammela i wielu innych prowadzących. Według nieoficjalnych doniesień portalu Wirtualne Media, pracę mają stracić wszystkie dotychczasowe gwiazdy, które zostaną zastąpione przez nowe osoby. Sytuacja Tomaszewskiej jest na swój sposób wyjątkowa, bo prezenterka jest w zaawansowanej ciąży. Pojawiły się co prawda tłumaczenia, że nie jest to zwolnienie, a wygaśnięcie kontraktu, którego TVP zdecydowała się nie przedłużyć, więc wszystko jest zgodnie z prawem, ale widzowie i tak martwią się o stan zdrowia celebrytki. Tak silny stres na pewno dobrze na nią nie wpływa. Gazeta "Fakt" donosi dodatkowo, że ostatnie tygodnie były dla Tomaszewskiej niezwykle nerwowe, a ona sama bardzo przeżyła utratę pracy, którą "bardzo kochała". Małgorzata Tomaszewska postanowiła przerwać milczenie w tej sprawie.

Tomaszewska przerywa milczenie w sprawie ciąży po zwolnieniu z "Pytania na śniadanie". To bardzo ważne

Małgorzata Tomaszewska była lubianą prezenterką, ale to nie uchroniło jej przed utratą pracy w programie "Pytanie na śniadanie". Teraz celebrytka postanowiła zabrać głos na temat ostatnich wydarzeń, a także na temat ciąży, o której wszyscy się rozpisują.

- Moje myśli krążą teraz jedynie wokół córki. Robię wszystko, by spokojnie donosić ciążę - powiedziała Małgorzata Tomaszewska w rozmowie z "Faktem". To bardzo ważne, by teraz zachować spokój, którego życzą prezenterce fani.

Celebrytka ma urodzić dziecko za około trzy tygodnie, czyli mniej więcej w połowie lutego 2024 roku. To będzie jej drugie dziecko, ponieważ Tomaszewska jest już mamą chłopca o imieniu Enzo. Teraz powita na świecie córeczkę. Życzymy dużo zdrowia i spokoju.

Galeria zdjęć: Małgorzata Tomaszewska pokazuje ciążowy brzuszek