Dorota Wysocka-Schnepf atakuje Stanowskiego i pracownika jego Kanału Zero.

Konflikt rozpoczął się od zarzutów Stanowskiego wobec Wysockiej-Schnepf o stronniczość i brak obiektywizmu w relacjonowaniu wydarzeń politycznych w trakcie debaty prezydenckiej

Dziennikarka TVP sprowokowała do mocnej odpowiedzi Stanowskiego

Nie jest dla nikogo tajemnicą (a już zwłaszcza dla widzów debaty prezydenckiej w TVP), że pomiędzy Dorotą Wysocką-Schnepf a Krzysztofem Stanowskim nie ma wiele ciepłych uczuć. Jednym z ostatnich aktów ich wojenki były słowa dziennikarki po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego, którego twórca Kanału Zero wyszydził (WIĘCEJ: Wysocka-Schnepf wywołała burzę słowami o Nawrockim. Stanowski nie mógł tego odpuścić. Hit!).

Teraz Wysocka-Schnepf ponownie zaatakowała na platformie X Stanowskiego. Pretekstem do jej wpisu stały się przeprosiny niejakiego Mikołaja, pracownika działu Social Mediów Kanału Zero. Oświadczenie zostało opublikowane w związku z publikacją grafiki wygenerowanej przez AI. - Mikołaj utracił nazwisko. Skutek zabawy w kanale. Przeprasza za 'ryzyko szerzenia dezinformacji'. RYZYKO? Foto z AI – to wie. Dla żartu ośmiesza kotwicę bezpieczeństwa Polski. Bardzo zabawne. Prawie tak samo, jak wzniecenie przez arcykapłana mamony hejtu na Joasię Dunikowską-Paź – napisała dziennikarka TVP Info. - Jakby pani utraciła jedno nazwisko to mniej rodzin w Polsce, zwłaszcza z okolic Augustowa, miałoby napady lęku - odpowiedział jej, jeszcze spokojnie, Stanowski.

Zobacz: Znów walka "na żyletki"! Zmiana lidera, minimalna przewaga! Tylko cztery partie w Sejmie

To jednak nie powstrzymało Wysockiej-Schnepf od kolejnego wpisu. - Odgłosy z kanałów: gorączkowe prace nad planem ocieplenia ufajdanego wizerunku kapłana mamony. Najpewniej stanie na zrzutce. Najlepiej na dziecko. Albo całą grupę dzieci. Chorych, pokrzywdzonych. Niech choć one zyskają na tym, że kreacja fejkowego moralisty wypadła poniżej zera - napisała. To mocno rozsierdziło już Stanowskiego, który odpowiedział jej w mocno bezceremonialny sposób!

- Słuchaj wiedźmo, ani nie mam ufajdanego wizerunku, ani nie pomagam ludziom dla jego ratowania. Aktualnie pływam sobie, ale nie jak ty – w toksynach, tylko po jeziorze. Jak będę miał ochotę komuś pomóc, to pomogę, tobie też to polecam, nawet jeśli to nie wpisuje się w rodzinne tradycje - napisał.

Słuchaj wiedźmo, ani nie mam ufajdanego wizerunku, ani nie pomagam ludziom dla jego ratowania. Aktualnie pływam sobie, ale nie jak ty - w toksynach, tylko po jeziorze. Jak będę miał ochotę komuś pomóc, to pomogę, tobie też to polecam, nawet jeśli to nie wpisuje się w rodzinne…— Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) August 20, 2025

Galeria poniżej: Krzysztof Stanowski kontra Dorota Wysocka-Schnepf

Sonda Jak oceniasz działalność Krzysztofa Stanowskiego w mediach? Jest świetnym dziennikarzem i twórcą – odważnym i innowacyjnym. Jego projekty są interesujące, ale czasem przesadza w swoich wypowiedziach. Nie zgadzam się z jego stylem – zbyt często przekracza granice dobrego smaku. Nie mam zdania.