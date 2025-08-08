Wysocka-Schnepf wywołała burzę słowami o Nawrockim. Stanowski nie mógł tego odpuścić. Hit!

Nie jest dla nikogo tajemnicą (a już zwłaszcza dla widzów debaty prezydenckiej w TVP), że pomiędzy Dorotą Wysocką-Schnepf a Krzysztofem Stanowskim nie ma wiele ciepłych uczuć. Po środowym zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego na urząd Prezydenta RP dziennikarka postanowiła wygłosić szalenie kontrowersyjne słowa na antenie (jakby nie patrzeć, publicznej telewizji). Jej komentarz wywołał prawdziwą lawinę komentarzy. Stanowski nie mógł odpuścić, i również nie skorzystać z okazji, aby wyszydzić jej postawę.

Dorota Wysocka-Schnepf, znana z wyrażania swoich, często kontrowersyjnych, poglądów w programach TVP Info, skomentowała w czwartkowy wieczór zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Podczas programu "Niebezpieczne związki" stwierdziła, że przed Polską są dwa bardzo ważne lata, które zadecydują o przyszłości kraju. - Od wczoraj prezydentem Polski jest Karol Nawrocki. Przed nami dwa krytyczne lata walki o przyszłość naszego kraju - złowieszczo alarmowała.

 Jej wypowiedź spotkała się z dużym odzewem w internecie, a wielu użytkowników zarzuca jej brak obiektywizmu i kontynuowanie propagandy w mediach publicznych. Fragment programu stał się bardzo popularny i szeroko komentowany w mediach społecznościowych. - Czy Pani pracuje w Telewizji Publicznej, czy prowadzi tiktoka Koalicji Obywatelskiej? - pytał poseł Polski 2050 Rafał Komarewicz. - W TVP ogłosili stan wojenny. Myślałem, że są już na dnie, ale spadli niżej - oceniał Waldemar Duda z PiS. - To wygląda jak jakiś program z rosyjskiej telewizji:/ przykre że na ten cyrk idą nasze pieniądze / -Dorota jeńców nie bierze. Zupełnie jak jej teść / - Ta kobieta nie ma prawa być w publicznej tv – nie zgadzam się - komentowali internauci. 

Okazji do kolejnego prztyczka w kierunku dziennikarki nie zmarnował również Krzysztof Stanowski, który w trakcie debaty prezydenckiej w TVP nazwał ją "arcykapłanką propagandy". - Sądziłem, że się pani spali ze wstydu po tym, jak większość komitetów wyborczych zaprotestowała przeciwko pani obecności podczas debaty, ale widocznie liczyłem na zbyt wiele i niektóre osoby się ze wstydu nie palą - mówił wówczas. Tym razem jednak jego ironiczny komentarz był znacznie krótszy. Jak napisał na platformie X:

- Pani Dorota na wojnie. Chowajcie się.

