Okropna wiadomość dla Doroty Wysockiej-Schnepf! Nie ma powodów do radości

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-09-06 20:35

Dorota Wysocka-Schnepf jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych polskich dziennikarek, która mocno dzieliła społeczeństwo: jedni są wielbicielami, inni zdecydowanie nie darzą jej sympatią. Teraz pojawiła się okropna wiadomość dla gwiazdy TVP. Zdecydowanie nie ma powodów do radości.

Krzysztof Stanowski kontra Dorota Wysocka-Schnepf

i

Autor: Marek Kudelski/Super Express
  • Program "Rozmowy niesymetryczne", prowadzony przez Dorotę Wysocką-Schnepf, został zdjęty z anteny TVP Info, a ostatni odcinek wyemitowano 20 lipca 2025 roku.
  • Niedzielne pasmo o 21:15 na TVP Info, dotychczas dzielone z "Rozmowami (nie)wygodnymi" Mariusza Szczygła, będzie teraz w całości zajęte przez program Szczygła, emitowany co tydzień.
  • Dorota Wysocka-Schnepf pozostaje w TVP i będzie pojawiać się w programach "Pytanie dnia" i "Niebezpieczne związki".
  • Dziennikarka budzi kontrowersje i jest krytykowana za brak obiektywizmu, a także otrzymała antynagrodę "Hiena Roku" za program "Niebezpieczne związki".

Według doniesień serwisu Press, program publicystyczny "Rozmowy niesymetryczne", prowadzony przez Dorotę Wysocką-Schnepf, nie będzie już emitowany na antenie TVP Info. Decyzja ta, choć oznacza zawieszenie jednego z autorskich cykli dziennikarki, nie usuwa jej całkowicie z ekranów. Wysocka-Schnepf nadal będzie pojawiać się w innych produkcjach stacji, takich jak "Pytanie dnia" czy "Niebezpieczne związki", emitowanych zarówno na TVP1, jak i TVP Info.

Do tej pory "Rozmowy niesymetryczne" pojawiały się na antenie TVP Info co dwa tygodnie, na zmianę z cyklem "Rozmowy (nie)wygodne" prowadzonym przez Mariusza Szczygła. Zgodnie z nową ramówką, niedzielne pasmo o godzinie 21:15 w całości przejmie program Szczygła, który odtąd będzie nadawany co tydzień. Portal Press informuje, że na chwilę obecną nie przewiduje się powrotu "Rozmów niesymetrycznych" do ramówki.

Wysocka-Schnepf wywołała burzę słowami o Nawrockim. Stanowski nie mógł tego odpuścić. Hit!

Program autorstwa Doroty Wysockiej-Schnepf zadebiutował na antenie TVP Info w lutym 2024 roku. Ostatni odcinek został wyemitowany 20 lipca 2025 roku. W swoim autorskim cyklu dziennikarka prowadziła "ekskluzywne wywiady" z wybitnymi postaciami ze świata publicznego. Jak zaznaczano w opisie programu, rozmowy skupiały się na spojrzeniu osób mających istotny wpływ na współczesną rzeczywistość, wykorzystujących swoje doświadczenie i wiedzę. Na stronie internetowej TVP program opisywano jako "cykl ekskluzywnych wywiadów Doroty Wysockiej-Schnepf, a w nich świat z subiektywnej perspektywy wybitnych osobowości życia publicznego, ludzi, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu kształtują bieg historii". Na chwilę obecną nie ma planów nagrywania kolejnych wydań programu, a jego przyszłość pozostaje niepewna.

Kontrowersje wokół Doroty Wysockiej-Schnepf

Dorota Wysocka-Schnepf, znana dziennikarka, od lat budzi skrajne emocje wśród widzów i komentatorów. Jej działalność w TVP Info, a także wcześniejsze wystąpienia, często spotykają się z krytyką za brak obiektywizmu i stronniczość.

Podczas kampanii prezydenckiej do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęło wiele skarg dotyczących jej zachowania jako prowadzącej debatę. Widzowie zarzucali jej zaangażowanie polityczne i brak neutralności.

Wysocka-Schnepf, wraz z Grzegorzem Nawrockim, otrzymała antynagrodę "Hiena Roku" za program "Niebezpieczne związki", dotyczący finansowania podmiotów ojca Tadeusza Rydzyka. Zarzucono im naruszenie zasad etyki dziennikarskiej i brak rzetelności. Medioznawca Adam Szynol zauważył, że dobór tematów i gości w jej programach może budzić obawy, choć nie dostrzega w nich oczywistych nieprawd.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniła się Dorota Wysocka-Schnepf:

Dorota Wysocka-Schnepf
14 zdjęć
Sonda
Lubisz Dorotę Wysocką-Schnepf?
NAWROCKI W WASZYNGTONIE: SUKCES CZY POLITYCZNA DEKLARACJA? WARZECHA KONTRA RADZIEJEWSKI
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TVP
DOROTA WYSOCKA-SCHNEPF