Okropna wiadomość dla Doroty Wysockiej-Schnepf! Nie ma powodów do radości

Program "Rozmowy niesymetryczne", prowadzony przez Dorotę Wysocką-Schnepf, został zdjęty z anteny TVP Info, a ostatni odcinek wyemitowano 20 lipca 2025 roku.

Niedzielne pasmo o 21:15 na TVP Info, dotychczas dzielone z "Rozmowami (nie)wygodnymi" Mariusza Szczygła, będzie teraz w całości zajęte przez program Szczygła, emitowany co tydzień.

Dorota Wysocka-Schnepf pozostaje w TVP i będzie pojawiać się w programach "Pytanie dnia" i "Niebezpieczne związki".

Dziennikarka budzi kontrowersje i jest krytykowana za brak obiektywizmu, a także otrzymała antynagrodę "Hiena Roku" za program "Niebezpieczne związki".

Według doniesień serwisu Press, program publicystyczny "Rozmowy niesymetryczne", prowadzony przez Dorotę Wysocką-Schnepf, nie będzie już emitowany na antenie TVP Info. Decyzja ta, choć oznacza zawieszenie jednego z autorskich cykli dziennikarki, nie usuwa jej całkowicie z ekranów. Wysocka-Schnepf nadal będzie pojawiać się w innych produkcjach stacji, takich jak "Pytanie dnia" czy "Niebezpieczne związki", emitowanych zarówno na TVP1, jak i TVP Info.

Do tej pory "Rozmowy niesymetryczne" pojawiały się na antenie TVP Info co dwa tygodnie, na zmianę z cyklem "Rozmowy (nie)wygodne" prowadzonym przez Mariusza Szczygła. Zgodnie z nową ramówką, niedzielne pasmo o godzinie 21:15 w całości przejmie program Szczygła, który odtąd będzie nadawany co tydzień. Portal Press informuje, że na chwilę obecną nie przewiduje się powrotu "Rozmów niesymetrycznych" do ramówki.

Program autorstwa Doroty Wysockiej-Schnepf zadebiutował na antenie TVP Info w lutym 2024 roku. Ostatni odcinek został wyemitowany 20 lipca 2025 roku. W swoim autorskim cyklu dziennikarka prowadziła "ekskluzywne wywiady" z wybitnymi postaciami ze świata publicznego. Jak zaznaczano w opisie programu, rozmowy skupiały się na spojrzeniu osób mających istotny wpływ na współczesną rzeczywistość, wykorzystujących swoje doświadczenie i wiedzę. Na stronie internetowej TVP program opisywano jako "cykl ekskluzywnych wywiadów Doroty Wysockiej-Schnepf, a w nich świat z subiektywnej perspektywy wybitnych osobowości życia publicznego, ludzi, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu kształtują bieg historii". Na chwilę obecną nie ma planów nagrywania kolejnych wydań programu, a jego przyszłość pozostaje niepewna.

Kontrowersje wokół Doroty Wysockiej-Schnepf

Dorota Wysocka-Schnepf, znana dziennikarka, od lat budzi skrajne emocje wśród widzów i komentatorów. Jej działalność w TVP Info, a także wcześniejsze wystąpienia, często spotykają się z krytyką za brak obiektywizmu i stronniczość.

Podczas kampanii prezydenckiej do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęło wiele skarg dotyczących jej zachowania jako prowadzącej debatę. Widzowie zarzucali jej zaangażowanie polityczne i brak neutralności.

Wysocka-Schnepf, wraz z Grzegorzem Nawrockim, otrzymała antynagrodę "Hiena Roku" za program "Niebezpieczne związki", dotyczący finansowania podmiotów ojca Tadeusza Rydzyka. Zarzucono im naruszenie zasad etyki dziennikarskiej i brak rzetelności. Medioznawca Adam Szynol zauważył, że dobór tematów i gości w jej programach może budzić obawy, choć nie dostrzega w nich oczywistych nieprawd.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniła się Dorota Wysocka-Schnepf:

Sonda Lubisz Dorotę Wysocką-Schnepf? Tak Nie Nie wiem