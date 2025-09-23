Dziennikarka Dorota Wysocka-Schnepf pozywa kolejnego znanego dziennikarza.

Sprawa dotyczy syna dziennikarki.

Kogo pozywa tym razem?

Wysocka-Schnepf zawiadamia prokuraturę

Dziennikarka TVP nie ukrywa swojego oburzenia wobec osób, które jej zdaniem dopuszczają się hejtu i naruszają prawa jej rodziny. Na platformie X opublikowała wpis, w którym informuje o złożeniu kolejnego zawiadomienia do prokuratury (i jak zaznaczyła na końcu, nie jest to jej ostatnie słowo w tej kwestii). - Zapowiadałam, że hejterom nie daruję i będzie ciąg dalszy – i jest. Skierowałam do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 190a kk, 160§1 kk, 256 kk, naruszenia Art. 19 Konwencji o Prawach Dziecka i RODO. Dzisiaj z pozdrowieniami dla p. Gmyza. Cdn. – napisała Wysocka-Schnepf.

Wymienione artykuły Kodeksu karnego dotyczą kolejno: uporczywego nękania (stalkingu) i kradzieży tożsamości (art. 190a kk), narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 § 1 kk) oraz propagowania faszyzmu lub innego totalitarnego ustroju państwa (art. 256 kk). Naruszenie Art. 19 Konwencji o Prawach Dziecka może mieć związek z przestępstwem narażenia na niebezpieczeństwo, a RODO to przepisy o ochronie danych osobowych.

Co zarzuca Gmyzowi?

Źródłem konfliktu jest wpis, który Cezary Gmyz opublikował na platformie X na początku września. Odnosił się wówczas do wcześniejszych oskarżeń Wysockiej-Schnepf wobec Krzysztofa Stanowskiego i Roberta Mazurka o szczucie na jej syna. - Może mi Pani powiedzieć, jak Pani syn chce uciec z Polski, skoro przebywa w Rzymie z tatą, gdzie uczęszcza do anglojęzycznej Marymount International School, którego czesne w wysokości 25 tys. euro opłaca polski podatnik? - napisał.

Zdaniem Doroty Wysockiej-Schnepf ten wpis narusza prawa jej dziecka i stanowi formę nękania. Dziennikarka zapowiedziała również podjęcie kroków prawnych przeciwko Krzysztofowi Stanowskiemu i Robertowi Mazurkowi, oskarżając ich o nagonkę na jej rodzinę. Domaga się przeprosin oraz zadośćuczynienia w wysokości 100 tys. złotych. - Cóż, pismo pani Doroty – w którym zresztą ucieka się do kłamstw – to głównie walka o dobre imię tego starszego Maksymiliana, którego nie należy łączyć ze zbrodniami komunistycznymi, bo jego udział w Obławie Augustowskiej był jedynie pomocniczy - odpowiadał jej twórca Kanału Zero.

Zapowiadałam, że hejterom nie daruję i będzie ciąg dalszy - i jest. Skierowałam do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 190a kk, 160§1 kk, 256 kk, naruszenia Art. 19 Konwencji o Prawach Dziecka i RODO. Dzisiaj z pozdrowieniami dla p. Gmyza. Cdn.— Dorota Wysocka-Schnepf (@DorotaWSch) September 22, 2025

