Mróz i śnieg atakują Polskę. IMGW ostrzega przed ekstremalnymi warunkami

Agnieszka Prasek z IMGW informuje, że ostrzeżenia obowiązują już dla rejonów południowo-zachodnich, krańców zachodnich, centrum i północnego wschodu Polski. − Temperatura wyniesie tam od -15 do -18 stopni, a w zastoiskach chłodu nawet do -20 − alarmuje Prasek.

Początek tygodnia w całym kraju upłynie pod znakiem silnych, a miejscami bardzo silnych mrozów. W centrum Polski, na północnym wschodzie oraz w regionach wschodnich temperatura w nocy będzie się wahać od -14 do -17 stopni, punktowo spadając do -20. Dni również pozostaną mroźne, ponieważ przy nocnych rozpogodzeniach powietrze będzie się bardzo szybko wychładzać. Na pozostałym obszarze kraju temperatury minimalne wyniosą około -10 stopni, a lokalnie mogą być niższe. Najbardziej zagrożone rejony to centrum, północny wschód i wschód.

Intensywne opady śniegu na południowym wschodzie

W okresie od 6 do 9 stycznia pogoda w południowo-wschodniej części kraju znajdzie się pod wpływem niżu znad Włoch. Spodziewany jest tam przede wszystkim wzrost zachmurzenia i opady śniegu. Szczególnie na krańcach południowo-wschodnich opady mogą być intensywne.

− Modele numeryczne wciąż różnie określają położenie tego ośrodka. Przy założeniu najbardziej niebezpiecznego scenariusza, jeżeli ośrodek usytuuje się na granicach południowo-wschodnich, według modeli numerycznych może spaść w okresie od wtorku do piątku do 50 cm śniegu. Niewykluczone, że pokrywa śnieżna sięgnie nawet 70 centymetrów − ostrzega Agnieszka Prasek z IMGW.

Synoptycy podkreślają, że im bliżej terminu, tym prognozy będą pewniejsze. Na tę chwilę trajektoria niżu stale się zmienia. Według aktualnych prognoz spadnie do około 30, lokalnie 50 cm, ale niewykluczone, że pokrywa śnieżna będzie znacznie grubsza.

Utrudnienia na drogach. Mróz i opady śniegu pogorszą warunki

W najbliższym czasie w centrum kraju opady będą ogólnie słabsze. Przy utrzymującym się mrozie mogą jednak bardzo szybko pogarszać warunki drogowe.

Pod koniec tygodnia do Polski od zachodu zbliży się kolejny ośrodek niżowy, tym razem znad Atlantyku, czyli zasobny w dużą wilgoć. Na zachodzie kraju przyniesie on przede wszystkim opady marznące. Temperatury w ciągu dnia będą bliskie zera stopni, a w nocy spadki temperatury spowodują gołoledź i oblodzenie nawierzchni dróg oraz chodników. Im dalej w głąb Polski, tym opady te będą przechodzić w śnieg.

IMGW apeluje o zachowanie ostrożności i śledzenie aktualnych komunikatów pogodowych. Przed nami typowo zimowa aura i towarzyszące jej niebezpieczne zjawiska.

Warszawa zimą - w drogę!