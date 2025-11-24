Na Mazowszu spadł śnieg, powodując liczne wypadki i kolizje drogowe.

IMGW wydało żółty alert dla 11 województw, w tym Mazowsza, ostrzegając przed marznącymi opadami i gołoledzią od poniedziałku wieczorem do wtorku rano.

Służby drogowe są przygotowane na zimę, a za utrzymanie dróg i chodników odpowiadają różne instytucje.

Sprawdź, kto odpowiada za odśnieżanie Twojej okolicy i jak przygotować się na nadchodzące trudne warunki pogodowe!

Zima atakuje na Mazowszu

Chociaż opady śniegu dopiero od niedawna cieszą oczy stęsknionych za zimą, to już zdążyło dojść do kilku poważnych wypadków i kolizji na mazowieckich drogach. Służby ostrzegają kierowców, by zdjęli nogi z gazu i dostosowali prędkość do panujących na drogach warunków. A te do najlepszych nie należą, i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie to się zmieniło.

IMGW ogłasza żółty alert dla Mazowsza

Nocą z poniedziałku na wtorek (24/25 listopada) w aż 11 województwach zaczną obowiązywać ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed powodującymi gołoledź marznącymi opadami deszczu! Na liście jest również Mazowsze.

Mieszkańcy mogą się spodziewać deszczu, deszczu ze śniegiem lub mżawki. Opady mogą marznąć i powodować wspomnianą już wcześniej, niebezpieczną gołoledź. Alerty zaczną obowiązywać od godz. 18 w poniedziałek do godz. 10 we wtorek.

Należy mieć na uwadze, ze ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Warszawa. Drogowcy gotowi na zimę

Zarząd Oczyszczania Miasta odpowiada zimą za 1500 km dróg, po których kursują autobusy miejskie. W zależności od warunków pogodowych do pracy może zostać skierowanych nawet ponad 300 pługów i posypywarek! Warto pamiętać, że zimą za oczyszczanie Warszawy odpowiadają różne instytucje, w zależności od lokalizacji:

drogi ekspresowe, w tym most Południowy imienia Anny Jagiellonki oraz most generała Stefana Grota-Roweckiego, pozostają w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

ulice, po których kursują autobusy, obsługuje Zarząd Oczyszczania Miasta

gminne ulice bez ruchu autobusowego podlegają urzędom osiemnastu dzielnic

za ulice osiedlowe i wewnętrzne odpowiadają zarządcy poszczególnych terenów

Podobny podział obowiązuje w przypadku chodników, kładek, schodów i tras rowerowych:

te, które znajdują się wzdłuż dróg ekspresowych, utrzymuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

chodniki przylegające bezpośrednio do nieruchomości pozostają w gestii właścicieli, zarządców lub administratorów

jeśli chodnik nie przylega do nieruchomości, a znajduje się przy drodze krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, jego oczyszczaniem zajmuje się Zarząd Oczyszczania Miasta

w przypadku chodników nieprzylegających do nieruchomości oraz tras rowerowych wzdłuż dróg gminnych odpowiedzialność spoczywa na urzędach dzielnic

Co więcej, w Śródmieściu za zimowe utrzymanie chodników odpowiada Zarząd Terenów Publicznych, a na Pradze-Północ - Zarząd Praskich Terenów Publicznych. Z kolei w parkach obowiązki te przejmuje Zarząd Zieleni.