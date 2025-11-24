Aż 7 osób w szpitalu, w tym 4 dzieci! Czołowe zderzenie aut pod Płockiem

Tragiczne czołowe zderzenie dwóch aut osobowych w Gąbinie koło Płocka.

Aż siedem osób, w tym czworo dzieci, trafiło do szpitala po wypadku, który zablokował drogę na kilka godzin.

Co było doprowadziło do zdarzenia?

Wypadek w Gąbinie. 7 osób w szpitalu, w tym 4 dzieci

Komenda Miejska Policji w Płocku, w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych, potwierdziła tragiczny bilans zdarzenia. „Po godz. 15 ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie doszło do czołowego zderzenia dwóch pojazdów. Do szpitala trafiło 7 osób, w tym 4 dzieci” – informowała policja.

Na miejscu wypadku pracowały wszystkie służby ratunkowe: policja, straż pożarna oraz zespoły ratownictwa medycznego. Ich działania miały na celu zabezpieczenie miejsca zdarzenia, udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym oraz wyjaśnienie okoliczności, w jakich doszło do tego koszmarnego wypadku.

Utrudnienia w Gąbinie

W związku z wypadkiem w Gąbinie, ulica Dobrzykowska, stanowiąca ważny szlak komunikacyjny, była całkowicie zablokowana. „Wjazd do Gąbina od strony Dobrzykowa jest zablokowany– utrudnienia mogą potrwać do godz. 19” – ostrzegała Komenda Miejska Policji w Płocku. Kierowcy musieli liczyć się z poważnymi utrudnieniami i objazdami, co wpłynęło na płynność ruchu w okolicy.

Przyczyny wypadku i apel o zachowanie ostrożności

Dokładne przyczyny czołowego zderzenia w Gąbinie są obecnie ustalane przez funkcjonariuszy policji. Wstępne informacje wskazują jednak na trudne warunki atmosferyczne jako jeden z kluczowych czynników. Opady śniegu, oblodzona i śliska jezdnia znacząco wpływają na przyczepność opon i wydłużają drogę hamowania, co w połączeniu z nadmierną prędkością lub brakiem ostrożności może prowadzić do tragicznych konsekwencji. Nie można wykluczyć, że w grę wchodziła również brawura lub nieuwaga jednego z kierowców. Śledztwo ma na celu szczegółowe odtworzenie przebiegu zdarzenia i wskazanie odpowiedzialnych.

Policjanci, widząc trudne warunki panujące na drogach, wystosowali pilny apel do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które w takich okolicznościach stają się kluczowe. Wśród zaleceń znalazły się: zmniejszenie prędkości, zachowanie większego odstępu od poprzedzającego pojazdu, unikanie gwałtownych manewrów, płynna i przewidująca jazda, a także sprawne światła i zimowe opony. „Każdy z nas ma wpływ na bezpieczeństwo na drodze. Jedna chwila nieuwagi może skończyć się tragedią – jedźcie ostrożnie! 🚔” – podsumowała policja.