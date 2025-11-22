Pożar ciężarówki, potem wypadek. Laweta wioząca busy wjechała w tira na A2

Oba wypadki miały miejsce w sobotę (22 listopada) w okolicach Baranowa (pow. grodziski). Ok. godz. 4 nad ranem w ogniu stanęła ciężarówka. Pojazd uległ całkowitemu spaleniu. Kilka kilometrów dalej przed godz. 7 rano samochód z lawetą przewożący samochody dostawcze wbił się w naczepę innej ciężarówki stojącej na pasie awaryjnym.

Kierowca lawety został uwięziony we wraku. Na miejsce zadysponowano wszystkie służby ratunkowe. Do akcji ruszyli strażacy, pogotowie ratunkowe, a miejsce wypadku zabezpieczała policja. Na pasie autostrady wylądował po chwili żółty śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ogromny pożar na terenie dawnych zakładów włókien chemicznych Elana. Wg świadków miały płonąć zbiorniki z niewiadomą substancją ropopochodną. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Strażacy musieli użyć specjalistycznych narzędzi hydraulicznych, żeby wydostać poszkodowanego. Ratownicy przenieśli go potem do śmigłowca. Ranny poleciał do jednego ze szpitali.

– Przed godz. 7 mieliśmy informację z centrum powiadamiania ratunkowego. Na stojącą ciężarówkę najechał kierujący mercedesem. Na skutek zdarzenia kierujący doznał obrażeń ciała. Był trzeźwy, trafił do szpitala w Warszawie. Droga jest nadal zablokowana. Kierowcy jadą pasem awaryjnym – powiedziała po godz. 11 „Super Expressowi” asp. szt. Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.