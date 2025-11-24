Stanisław Fiszer nie żyje. Jego projekty zmieniły Warszawę

W wieku 90 lat zmarł Stanisław Fiszer, wybitny polski architekt i urbanista, którego kariera obejmowała projekty na całym świecie.

Był twórcą ikonicznych budynków, takich jak Centrum Giełdowe w Warszawie, oraz odpowiadał za renowację Arkad Kubickiego.

Poznaj szczegóły jego bogatej twórczości.

Stanisław Fiszer nie żyje. Warszawa straciła wybitnego architekta

Stanisław Fiszer urodził się 23 października 1935 roku w Warszawie. W latach 1953–1959 studiował na Politechnice Gdańskiej, gdzie zdobył solidne podstawy wiedzy architektonicznej. Jego kariera nabrała międzynarodowego charakteru w 1963 roku, kiedy to rozpoczął pracę w biurze projektowym Ministra Prac Publicznych w Kambodży. Dwa lata później przeniósł się do Paryża, gdzie został asystentem Michela Ecocharda, wybitnego planisty XX wieku, znanego z innowacyjnych wizji urbanistycznych dla krajów rozwijających się. Fiszer pracował również w biurze Ducharme Minost, działającym na linii Paryż – Abidżan.

Francuzi docenili kunszt Polaka

Na początku lat 70. Fiszer rozpoczął samodzielną praktykę zawodową w Paryżu. Jego talent i nowatorskie podejście do architektury zostały szybko docenione. W 1988 roku i 1995 roku był nominowany do prestiżowej nagrody Prix de l’Équerre d’argent, a w 1992 roku do nagrody Grand prix d’architecture. W 1993 roku został przyjęty do Francuskiej Akademii Architektury, co stanowiło ukoronowanie jego dotychczasowych osiągnięć.

W latach 1972–2000 Fiszer pełnił funkcję profesora tytularnego w L‘école Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy. Równolegle prowadził własną pracownię, założoną w 1996 roku w Paryżu, oraz oddział Fiszer Atelier 41, który powstał w 1997 roku w Warszawie. W swoich pracowniach realizował projekty różnej skali – od muzeów i szkół, przez przestrzenie kultury i budynki administracyjne, po znaczące interwencje w historycznej tkance miast.

Kościół w Warszawie jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To najbardziej stylowa kaplica w stolicy?

Centrum Giełdowe i Arkady Kubickiego. Najważniejsze projekty Stanisława Fiszera

Dorobek architektoniczny Stanisława Fiszera jest imponujący i zróżnicowany. Jednym z jego najbardziej znanych projektów jest Centrum Giełdowe w Warszawie, które zaprojektował wspólnie z Andrzejem M. Chołdzyńskim. Budynek ten, oddany do użytku w 1991 roku, stał się symbolem transformacji gospodarczej Polski i nowoczesnej architektury.

Kolejnym ważnym projektem Fiszera są odnowione Arkady Kubickiego, znajdujące się u podnóża Zamku Królewskiego w Warszawie. Fiszer podjął się trudnego zadania adaptacji i renowacji tego zabytkowego obiektu, nadając mu nowe życie i funkcje. Jak sam mówił w 2005 roku podczas konferencji prasowej, „jest to jedna z najbardziej fenomenalnych konstrukcji swoich czasów”. Dzięki jego pracy powstała nowa perspektywa warszawskiego Zamku Królewskiego, a także bardziej przyjazne dla zwiedzających wejście oraz zespół „odczytowo-teatralny”. Fiszer podkreślał, że jego zadaniem było połączenie tradycji z nowoczesnością i przystosowanie Arkad do nowych zadań.

W pracowni Fiszera powstał także projekt Miasteczka Orange – zespołu budynków przy Alejach Jerozolimskich 160, siedziby głównej Telekomunikacji Polskiej, tuż przed tym, jak przeistoczyła się w Orange.

Stanisław Fiszer był również cenionym przewodniczącym jury w konkursach architektonicznych, m.in.: Międzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie (1993 i 2001), Ogólnopolskiego Konkursu „Życie w Architekturze” w Warszawie (1999), Fundacji Baczko i Zakrzewski w Warszawie (od 2000). W 2000 roku został uhonorowany Honorową Nagrodą Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Śmierć Stanisława Fiszera to ogromna strata dla polskiej i światowej architektury. Jego projekty, pełne innowacyjnych rozwiązań i szacunku dla historii, na zawsze pozostaną w pamięci.