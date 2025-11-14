Dwie stare wanny i rozciągnięte rajtki za prawie milion zł! Szok w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-11-14 15:59

Zakup instalacji „Rzymianie” autorstwa Sarah Lucas przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 2014 roku wciąż budzi emocje. Dzieło, składające się z dwóch wanien, wysokich butów i manekinowych nóg, kosztowało aż 851 tys. zł. Brzmi jak porzucone rekwizyty z planu filmowego, ale według ekspertów to światowej klasy sztuka. Jak tłumaczy muzeum, zakup został sfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Narodowe kolekcje sztuki współczesnej”.

Super Express Google News

Co można zrobić z dwóch żeliwnych wanien, manekinowych nóg i rajstop? Okazuje się, że całkiem sporo. Zwłaszcza jeśli jest się Sarah Lucas, jedną z najbardziej wpływowych brytyjskich artystek na świecie − jak twierdzi Józefina Bartyzel z MSN.

Instalacja „Rzymianie” trafiła do kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej 20 listopada 2014 roku. I nie była to okazja z wyprzedaży. Muzeum zapłaciło za nią 160 tysięcy funtów brytyjskich, czyli 851 tys. zł według ówczesnego kursu.

Instalacja „Rzymianie” czyli dwie wanny, wysokie buty oraz manekinowe nogi. Kompozycja, która wywraca do góry nogami wyobrażenie o klasycznej wystawie sztuki. Medium pracy: rajstopy i pończochy, wata bawełniana, metal, drewniany wieszak na ubrania, beton zbrojony, żeliwne wanny emaliowane i świetlówka − czytamy na stronie muzeum.

Brzmi ciekawie? A może jak lista zakupów do bardzo nietypowego spa albo lista śmieci po generalnym remoncie łazienki? Tak czy inaczej, muzeum zapewnia, że wszystko odbyło się absolutnie profesjonalnie.

ZOBACZ TEŻ: Memy po otwarciu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Memy po otwarciu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
28 zdjęć

Kto za to zapłacił?

Nie tajemnica: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Narodowe kolekcje sztuki współczesnej. Procedura, jak podkreśla muzeum, była wieloetapowa: jedna komisja wybiera, druga ocenia, trzecia akceptuje. I wszyscy byli „za”.

Czy ktoś sprawdził, ile to naprawdę powinno kosztować? Tak. Muzeum twierdzi, że „komisja ds. rozwoju zbiorów zawsze dokonuje niezależnego rozeznania rynku i wyceny, co następnie jest weryfikowane przez kolejną komisję w MKiDN”. A warto dodać, że − jak podkreśla instytucja − aktualnie prace tej artystki kosztują nawet do 500 000 euro. Czyli z perspektywy kolekcjonerów − interes życia.

Kontrowersje? A jakże. Ale muzeum nie ma wątpliwości

Na pytanie, czy muzeum wiedziało, że zakup dwóch wanien i nóg manekina może wzbudzić emocje, odpowiada, że Sarah Lucas to uznana postać światowej sztuki. Jej wystawy odbywały się w Pekinie, Tampere, Helsinkach, Londynie, Wenecji, Nowym Jorku czy San Francisco. A po zakupie „Rzymian” kariera artystki jeszcze bardziej wystrzeliła. Więc, jak sugeruje muzeum, wanny tylko drożały.

A gdzie właściwie są teraz te słynne „Rzymianie”? Na razie ich nie widać. Instalacja była pokazywana przez sześć miesięcy na wystawie kolekcji MSN, ale... na razie odpoczywa. Nie wiadomo, kiedy ponownie trafi na widok publiczny.

Jedno jest pewne. Mało kto spodziewał się, że rajstopy, wieszaki, wata i dwie wanny mogą kosztować więcej niż mieszkanie w dużym mieście. Ale w sztuce wszystko jest możliwe. Zwłaszcza tej nowoczesnej.

Wanny, buty i manekiny za 851 tys. zł? Ale sztuka! „To jedna z najbardziej wpływowych artystek na świecie”
27 zdjęć
Tak wygląda Muzeum Sztuki Nowoczesnej od środka

Polecany artykuł:

Xbox, pralka czy Żabka? Wysyp memów po otwarciu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w War…
Sonda
Czy planujesz odwiedzić nowe Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MUZEUM WARSZAWA
MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ
ARTYSTKA