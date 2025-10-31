Ten zabytkowy budynek na Wilczej kryje niezwykłą historię. Właśnie trafił do rejestru!

Wpis do rejestru zabytków

Decyzją Marcina Dawidowicza, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, do rejestru zabytków została wpisana kamienica dawnego Warszawskiego Domu Schronienia „Przytulisko” wraz z oficyną, kaplicą Matki Boskiej Nieustającej Pomocy oraz terenem działki położonej przy ul. Wilczej 7 w Warszawie.

W uzasadnieniu decyzji konserwator wskazuje: − Kamienica dawnego Warszawskiego Domu Schronienia „Przytulisko” wraz z oficyną i kaplicą Matki Boskiej Nieustającej Pomocy stanowi niezwykle cenne źródło do badań nad działalnością zakładu dobroczynnego „Przytulisko” oraz historią powstałego w jego strukturach zgromadzenia zakonnego. (...) Zabudowania przy ul. Wilczej 7, dzięki zachowanej autentycznej formie, stanowią również istotne źródło do badań architektury Warszawy.

Historia „Przytuliska”

Kamienica znajduje się w południowej pierzei zwartej zabudowy ulicy, wytyczonej na terenach dawnego folwarku Kawęczyńskiego. Jej historia sięga połowy XIX wieku. W 1864 roku filantropka Franciszka Robaczewska zakupiła posesję na potrzeby „Przytuliska” – zakładu opiekuńczego dla ubogich, chorych i bezrobotnych kobiet. Była to pierwsza tego typu placówka w Warszawie.

W tym czasie powstała murowana oficyna z kuchnią, refektarzem i pracowniami, a także drewniana kaplica, którą w 1870 roku zastąpiła murowana świątynia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ufundowana przez Bronisława Skarżyńskiego. W 1882 roku w „Przytulisku” powstało zgromadzenie zakonne założone przez ojca Honorata Koźmińskiego, którego przełożoną została Kazimiera Gruszczyńska.

Na początku XX wieku rozbudowano kompleks według projektu Józefa Hussa, a w latach 1913–1915 wzniesiono nową kaplicę autorstwa Konstantego Sylwina Jakimowicza, wyróżniającą się zastosowaniem żelazobetonu. W prezbiterium umieszczono witraż według kartonu Michała Borucińskiego, przedstawiający św. Józefa kaliskiego.

Rola podczas II wojny światowej i powojenne remonty

W czasie II wojny światowej budynek został uszkodzony, ale kaplica pozostała czynna. W okresie Powstania Warszawskiego odbywały się w niej spotkania mieszkańców stolicy. Po kapitulacji dokonano prowizorycznych napraw, a po wojnie w „Przytulisku” działał dom noclegowy dla byłych jeńców oraz kuchnia Zarządu Miejskiego.

Znaczenie obiektu dla Warszawy

W kolejnych dekadach obiekt wielokrotnie remontowano – m.in. w 1950 roku pod kierunkiem inż. B. Płacheckiego i K. Jakimowicza, a następnie w latach 70., 1982, 2001 i 2014.

− Ponadto zabudowa ta stanowi ważne źródło do badań nad działalnością projektową zatrudnionego od 1913 roku na stanowisku architekta diecezjalnego Konstantego Sylwina Jakimowicza oraz nad zaangażowaniem społeczeństwa w działalność dobroczynną, wyrażającą się m.in. we wsparciu przebudowy i remontu siedziby przytuliska oraz budowy znajdującej się w jego obrębie kaplicy, która w I połowie XX w. pełniła funkcję kaplicy pogrzebowej dla licznych mieszkańców stolicy − podkreślił Marcin Dawidowicz, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

