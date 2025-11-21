Drogowy armagedon na Mazowszu. Seria kolizji i wypadków! Kluczowa droga pod Warszawą zablokowana

Zuzanna Sekuła
2025-11-21 9:43

Trudne warunki na mazowieckich drogach w piątek, 21 listopada, zdecydowanie nie sprzyjają kierowcom. Seria poważnych wypadków sparaliżowała kluczowe arterie regionu, prowadząc do znacznych utrudnień w ruchu i hospitalizacji jednej osoby. Najpoważniejsze zdarzenia miało miejsce na trasie S8 w okolicach mostu nad rzeką Bug. Z kolei w Al. Jerozolimskich w Warszawie doszło do karambolu z udziałem pięciu pojazdów. Aktualizacja: docierają informacje o kolejnych zdarzeniach.

  • Piątek przyniósł serię groźnych wypadków na drogach Mazowsza, paraliżując ruch.
  • Zderzenia na S8, pod Wołominem i karambol w Al. Jerozolimskich spowodowały obrażenia i utrudnienia.
  • Sprawdź, które trasy są nadal zablokowane.

Koszmarny piątek na mazowieckich drogach. S8 do Warszawy zablokowana

W piątek, 21 listopada, już od wczesnych godzin porannych służby ratunkowe interweniowały w kilku miejscach, gdzie doszło do groźnych wypadków. Jedno z najpoważniejszych zdarzeń miało miejsce na trasie S8, w okolicach mostu nad rzeką Bug, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe i jeden bus. Jak poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie, w pojazdach podróżowały cztery osoby, z których jedna została przetransportowana przez Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) do szpitala.

St. kpt. Daniel Wachowski z Komendy Powiatowej PSP w Wyszkowie przekazał: "Droga w kierunku Warszawy jest zablokowana”. 

Wypadek pod Wołominem

Tego samego dnia, lecz w innym miejscu, doszło do kolejnego poważnego zdarzenia. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie poinformowała o zderzeniu trzech pojazdów w miejscowości Sitne, przekazał sekc. Krystian Jakóbisiak. I tu droga została zablokowana na czas działania służb.

Karambol na Mokotowie. Zderzyło się siedem pojazdów. Jedna osoba trafiła do szpitala

Karambol w Al. Jerozolimskich

Nie mniejsze problemy czekały kierowców w Warszawie. Tuż przed północą w nocy z czwartku na piątek doszło do karambolu z udziałem pięciu aut w Al. Jerozolimskich, na wysokości Mszczonowskiej, przekazał Miejski Reporter. To zdarzenie wywołało duże utrudnienia w kierunku Ursusa. Szczęśliwie w zdarzeniu nikt poważnie nie ucierpiał.

Aktualizacja: kolejne wypadki 

Policja Mazowiecka poinformowała o kolejnym zdarzeniu drogowym:

"Uwaga – wypadek drogowy! Na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Baczki, w powiecie węgrowskim, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych – Audi oraz Volkswagena.  W wyniku zdarzenia pięć osób zostało przewiezionych do szpitali. Na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe. Policjanci zabezpieczają teren zdarzenia i kierują ruch na objazdy drogami lokalnymi.  Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem" - przekazano w komunikacie.

Do innego zdarzenia doszło też na Południowej Obwodnicy Warszawy, gdzie kierowca wjechał w bariery energochłonne, informuje TVN24. Godzinę później dwa auta zderzyły się na tej samej trasie, na odcinku między węzłem Lubelska i węzłem Patriotów. Jedna osoba została ranna.

Wypadek w Sitne
Sonda
Czy wiesz jak zachować się, gdy jesteś świadkiem wypadku?
