Drogowy armagedon na Mazowszu. Seria kolizji i wypadków! Kluczowa droga pod Warszawą zablokowana

- Piątek przyniósł serię groźnych wypadków na drogach Mazowsza, paraliżując ruch.
- Zderzenia na S8, pod Wołominem i karambol w Al. Jerozolimskich spowodowały obrażenia i utrudnienia.
- Sprawdź, które trasy są nadal zablokowane.
Koszmarny piątek na mazowieckich drogach. S8 do Warszawy zablokowana
W piątek, 21 listopada, już od wczesnych godzin porannych służby ratunkowe interweniowały w kilku miejscach, gdzie doszło do groźnych wypadków. Jedno z najpoważniejszych zdarzeń miało miejsce na trasie S8, w okolicach mostu nad rzeką Bug, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe i jeden bus. Jak poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie, w pojazdach podróżowały cztery osoby, z których jedna została przetransportowana przez Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) do szpitala.
St. kpt. Daniel Wachowski z Komendy Powiatowej PSP w Wyszkowie przekazał: "Droga w kierunku Warszawy jest zablokowana”.
Wypadek pod Wołominem
Tego samego dnia, lecz w innym miejscu, doszło do kolejnego poważnego zdarzenia. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie poinformowała o zderzeniu trzech pojazdów w miejscowości Sitne, przekazał sekc. Krystian Jakóbisiak. I tu droga została zablokowana na czas działania służb.
Karambol w Al. Jerozolimskich
Nie mniejsze problemy czekały kierowców w Warszawie. Tuż przed północą w nocy z czwartku na piątek doszło do karambolu z udziałem pięciu aut w Al. Jerozolimskich, na wysokości Mszczonowskiej, przekazał Miejski Reporter. To zdarzenie wywołało duże utrudnienia w kierunku Ursusa. Szczęśliwie w zdarzeniu nikt poważnie nie ucierpiał.
Aktualizacja: kolejne wypadki
Policja Mazowiecka poinformowała o kolejnym zdarzeniu drogowym:
"Uwaga – wypadek drogowy! Na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Baczki, w powiecie węgrowskim, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych – Audi oraz Volkswagena. W wyniku zdarzenia pięć osób zostało przewiezionych do szpitali. Na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe. Policjanci zabezpieczają teren zdarzenia i kierują ruch na objazdy drogami lokalnymi. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem" - przekazano w komunikacie.
Do innego zdarzenia doszło też na Południowej Obwodnicy Warszawy, gdzie kierowca wjechał w bariery energochłonne, informuje TVN24. Godzinę później dwa auta zderzyły się na tej samej trasie, na odcinku między węzłem Lubelska i węzłem Patriotów. Jedna osoba została ranna.